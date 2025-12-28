疑震破水管漏水！工友爬鋁梯關水閥 摔落身亡

新北市五股某國小的水管疑似被震壞，導致漏水，一名林姓工友第一時間趕回學校，爬梯子想關閉水閥時卻摔落，後腦勺遭受撞擊，搶救不治。（圖／東森新聞）





7級強震奪命意外！地震發生後，新北市五股某國小的水管疑似被震壞，導致漏水，一名林姓工友第一時間趕回學校，爬梯子想關閉水閥時卻摔落，後腦勺遭受撞擊，搶救不治。校長說，這名工友在學校服務34年，熱心盡責，校長說到一半，難過落淚。

救護車鳴笛跟死神拔河，趕赴新北五股一間國小，因為不久前，一名林姓工友在地震發生後回到學校巡視、修水管，卻發生意外。

地震過後，導致國小的4樓水管被震破，水不斷往低處流，除了遮雨棚一直傳出滴滴答答的水聲之外，就連地面上也出現了積水，附近民眾第一時間，趕緊來通報警消。

校方人員接到里長通知，趕回學校查看狀況，這才驚覺不對勁。重回事發地點，就在4樓轉角處，地面上滿是積水，現場也先拉起封鎖線。

林姓工友發現水管破裂之後。從地下室拿出鋁梯，走到廁所疑似爬高要關閉水閥，卻因為不明原因不慎摔落。後腦勺遭受撞擊，被發現時已經沒了呼吸心跳，第一時間送醫搶救，仍然宣告不治。

案發國小校長李財福：「對於愛校如愛家，幾乎把學校當自己的家在看待，所以每一次的颱風都很負責，或是地震他總是第一個跑到學校。」

今年62歲的林姓工友，從國小建校以來就在這裡服務，守護校園長達34年，個性熱心盡責，這一回在未受徵調的情況下，就主動回校排除水電問題，除了是國小資深守護者之外，也在派出所擔任義警將近19年。

案發國小校長李財福：「對這個夥伴，他不是一個工作的同仁而已，他真的是愛校如家，是我們不可不得的資深夥伴。」

資深工友震後巡視殉職，新北市教育局回應，事件發生之後，校方已經依照規定，完成校安通報，並啟動同仁以及師生關懷支持機制，必要時將由輔導與心理專業人員協助，共同守護校園安定。

