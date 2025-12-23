疑霸王餐吃不成…高雄男反控「有蟑螂」！把72歲老闆娘打到腦震盪

高雄一名42歲的謝姓男子，疑似吃霸王餐不成怒揍老闆娘。圖／翻攝自Threads

傻眼！高雄一名42歲的謝姓男子，到前鎮區一家麵店點了一碗豬血湯，結果說沒有帶錢，老闆娘請他回去拿錢，謝男回家一趟後改口說湯裡有蟑螂拒絕付錢，遭到老闆娘回絕後竟一怒之下痛毆老闆娘，導致她腦震盪。警方獲報後循線調查，將謝男逮捕移送高雄地檢署偵辦。

陳姓老闆娘的女兒日前在Threads發布貼文，指出謝姓男子點了一碗豬血湯，但是說沒帶錢，老闆娘就請他回家拿錢，等謝男返家一趟後回來付錢拿餐點。半小時過後謝男在只剩下兩塊豬血時把湯端回來，聲稱裡面有一隻蟑螂要求退錢。對此，女兒質疑，「試問基本蟑螂屍體會浮在表層，怎麼可能吃到剩下兩塊豬血連湯都沒有要求退錢呢？」

從女兒PO出的監視器畫面可以看見，老闆娘當下拒絕賠錢，沒想到謝男霸王餐吃不成，惱羞成怒就痛毆老闆娘。女兒氣得大罵，「不賠就應該被這麼暴力對待嗎？對方是70幾歲的老人了，受得了這樣暴力對待嗎？我媽現在已經腦震盪會暈會吐了，連做生意都不敢，發這文不是為了要討拍單純想要一個公道而已」，女兒表示，對方目前都還沒有出面道歉，實在令人生氣。

對此，轄區前鎮分局表示，瑞隆所在19日12時獲報，前鎮區瑞發街上某店家有糾紛，線上警力立刻到場處理。72歲的陳姓老闆娘表示，懷疑男子從頭到尾都想吃霸王餐，但是爭執過程中，遭到男子出手痛毆，導致臉部挫傷。

警方指出，陳婦在送醫治療後，持診斷證明書到瑞隆所提出告訴。前鎮分局成立專案小組，調閱影像畫面，於當日17時逮捕42歲謝男到案，全案依違反《刑法》傷害罪，調查後移送高雄地檢署偵辦。



