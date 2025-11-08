疑食物熟度不足女子腹瀉胃痙攣 中市府列案稽查
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市有民眾在網路發文，他與未婚妻到南屯區一家餐廳用餐，疑因餐點熟度不足，未婚妻隨後出現腹痛、腹瀉症狀，還吐到胃痙攣。台中市衛生局獲報，將前往店家查核，若有違規依法開罰。
民眾指出，他與未婚妻6日到台中南屯區某歐式家居店附設餐廳用餐，2人點了豬肋排、爐烤牛排、薯條等餐點。用餐後，未婚妻從晚間11時起出現腹痛、腹瀉症狀，嘔吐7、8次，腹瀉6次，甚至出現胃痙攣。
民眾表示，當天他只食用全熟水煮蛋，未婚妻出門前僅喝幾口無糖豆漿，2人一起吃晚餐。隨後，他將此事發布於網路，詢問是否有人也有相同經驗。
台中市衛生局透過文字稿說明，民眾反映在南屯區某餐廳用餐，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適，食安處已錄案，將前往店家查核製作流程。若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善。
衛生局指出，複查若仍不合格，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。（編輯：黃世雅）1141108
其他人也在看
牛排生到懷疑人生！台中情侶IKEA用餐驚魂記：半夜上吐下瀉
有網友昨（7）日在社群平台Threads發文表示，他與未婚妻於前天（6日）晚間到台中IKEA享用晚餐，點了肋排、牛排、炸物等餐點，晚間卻開始出現嚴重的上吐下瀉，甚至吐到胃痙攣、狂拉水，女方當日掛了急診，事後聯繫IKEA台中店卻得到，當天未有其他人有相同情形的回覆。民視 ・ 4 小時前
中市交通局聯合警察局宣導「酒後代駕、安全回家」
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】冬令進補切勿酒駕！傳統薑母鴨、燒酒雞等進補食品常添加米酒等一起料理，為向民互傳媒 ・ 1 天前
台中建國市場肉品區 擠滿許多買溫體肉民眾 (圖)
台中建國市場肉品區，8日一早許多民眾擠在肉攤前選購溫體豬肉。中央社 ・ 11 小時前
台中市長盧秀燕視察傳統市場肉攤 (圖)
台中建國市場肉品區8日一早許多民眾擠在肉攤前選購溫體豬肉，市長盧秀燕（右）視察肉品攤商價格與需求量。中央社 ・ 11 小時前
轎車誇張蛇行！ 沿路擦撞防撞桿 再撞對向車
要持續釐清的還有今天凌晨一點多，桃園中豐路發生一起嚴重車禍，轎車沿路蛇行，不但擦撞防撞桿，還跨越雙黃線和對向轎車相撞，目前肇事原因還在調查中。 #轎車#誇張蛇行#撞防撞桿東森新聞影音 ・ 11 小時前
青少年尬車上烘爐地擾人清夢 警攔查逾百輛汽機車開罰20件
為遏止青少年追求速度，私自改裝排氣管製造噪音擾人清夢，新北市中和警分局昨日晚間與環保局聯合執行取締改裝噪音車輛專案勤務。警方分析，本次勤務選定改裝車輛出沒熱點——興南路2段399巷（往烘爐地雙向）擴大臨檢，勤務期間共計攔查上百部汽、機車，舉發各項交通違規達20件，其中非法改裝就佔了9件，總罰鍰金額超自由時報 ・ 11 小時前
七旬失智老翁倒臥長庚社區前 龜山警半小時助團圓
龜山區一名年約70歲祈姓老人昨(7)日晚間22時許在長庚醫護社區前人行道倒臥在地，無法清楚說出住家住址，龜山警分局大埔派出所到場時老翁一度無法起身坐好，經警方安撫老翁並確認渠身分便迅速聯繫家屬，不到半小時老翁的弟弟及妹妹就趕到現場將老翁帶回，所幸老翁無大礙。 龜山分局表示，老翁患有輕微失憶症由桃園電子報 ・ 12 小時前
雅加達清真寺被炸55人輕重傷 17歲嫌犯仍在手術中
印尼雅加達一間清真寺週五（7日）遭到爆裂物攻擊，有55人輕重傷。警方逮捕一名自己也受傷的未成年學生嫌犯，正在調查他的背景與動機。太報 ・ 1 天前
藤井道人連莊金馬！許光漢合影坂口健太郎 第一時間傳給他
日本導演藤井道人的新作《港口天光》在金馬影展舉行台灣首映，他昨天（7日）受訪，透露新作品在5天後就要開鏡，一度猶豫要不要來台，但很榮幸連續兩年都受到金馬的邀請，備受照顧，因此還是決定來台灣共襄盛舉。藤井道人去年帶著《青春18×2 通往有你的旅程》在金馬影展放映，他透露一直有與許光漢保持聯絡，「之前光自由時報 ・ 9 小時前
中國不只有一個經濟武器！中美稀土戰外下個戰場已經成型？陳鳳馨獨家揭露！【風向龍鳳配】
全世界非常知名的信評公司匯率的報告顯示，美國以及它所聯合的盟友國，需要10年的時間才能突破中國大陸所設置的稀土障礙，而美國必須要使用的藥品當中，大約有700種藥品的原料藥，100%依賴中國大陸，其中電動車的電池更是如此，鎵在中國大陸的佔比高達95%，尤其磷酸鋰鐵電池和鈉離子電池都佔比超過90%以上，重點來了，採礦技術不高，但精煉它的技術含量就已經往上增加了。風向龍鳳配 ・ 11 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 11 小時前
羽球／戴資穎開創我國羽球新時代 「不想脆弱被看見」放棄退役儀式
我國羽球球后戴資穎在今天於個人臉書上正式宣布退役，結束傳奇般的球員生涯，而戴資穎生涯至今仍保有球后在位周數214周，以及年終賽女單史上最多冠等紀錄，對於選擇在臉書宣布退休而未舉辦引退儀式，戴資穎...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
陳熙鋒遇「醉女星夜敲門」裝死！談粿王不倫：分寸很重要
陳熙鋒2020年結婚，育有一雙兒女，7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益創作活動，近來「粿王不倫」引爆話題，談到婚姻經營，他認為彼此信任最重要，「我老婆有男性朋友，但她有分寸在。」拍戲時若有親密戲，太太能理解那是工作，「我戲裡喊老婆，喊卡後就是朋友，這條線我拿捏得很好。」中時新聞網 ・ 8 小時前
服務從胎兒到老年人 黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人
（中央社記者盧太城台東縣8日電）慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員表揚。他說，只要不是颱風天，哪裡有難他就往那裡飛。中央社 ・ 12 小時前
台東機關性騷案 空軍志航基地通報10件居冠
（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。中央社 ・ 11 小時前
北市公車駕駛松江路恍神撞施工牌 女乘客帶2幼童摔傷
台北市中山區今（8）日上午驚傳一起公車自撞意外！50多歲洪姓男駕駛一輛公車沿松江路公車專用道行駛時，疑因恍神，直接撞上前方施工告示牌，導致車上44歲蔡女、6歲潘男、6歲潘女，一家3人摔倒受傷。警方初步調查，洪男酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清。自由時報 ・ 8 小時前
議員批振興東區商圈活動效益差 北市府：擴大串聯
（中央社記者劉建邦台北8日電）議員稱市府大巨蛋振興東區商圈政策，巨蛋熱、商圈冷。商業處表示，大巨蛋人流有轉至附近商圈帶出收益，仍規劃擴大至其餘場館，盼提升演唱會經濟。中央社 ・ 7 小時前
怕蟲慎入！世界上「最大蜘蛛網」 11萬隻綿延100公尺
近期外國科學團隊發表觀測成果，一行人在阿爾巴尼亞和希臘邊境的洞穴發現，一條面積達106平方公尺的蜘蛛網，由逾11萬隻在洞穴中生活的蜘蛛共築而成，本次發現有望創下世界紀錄「最大的蜘蛛網」讓團隊又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
駕駛低頭看導航華中橋自撞翻覆 4男2女輕重傷
台北市華中橋今日凌晨發生七人座休閒車自撞分隔島翻覆事件，車內4男2女分受輕重傷送醫。警方初步調查，疑為29歲孫駕駛，因路況不熟，低頭看導航，以致車輛偏離路線肇禍，並無酒駕。至於確實肇禍因警方將再作進一步釐清。警方表示，今（8）日凌晨1時許，孫姓男子駕駛七人座休旅車由新北市往北市方行駛時，當行經華中橋自由時報 ・ 11 小時前
台7線落石！小客車擋風玻璃被砸破大洞 駕駛、乘客驚逃
宜蘭台七線90.7公里處今天（8日）上午9時許發生一起意外，一輛小客車行經該路段時，突然遭遇邊坡落石，小客車的後擋風玻璃被砸中破裂、車身受損，駕駛連忙把車輛開往安全處停放，所幸當時車內4人都未受傷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前