疑食物熟度不足女子腹瀉胃痙攣 中市府列案稽查

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市有民眾在網路發文，他與未婚妻到南屯區一家餐廳用餐，疑因餐點熟度不足，未婚妻隨後出現腹痛、腹瀉症狀，還吐到胃痙攣。台中市衛生局獲報，將前往店家查核，若有違規依法開罰。

民眾指出，他與未婚妻6日到台中南屯區某歐式家居店附設餐廳用餐，2人點了豬肋排、爐烤牛排、薯條等餐點。用餐後，未婚妻從晚間11時起出現腹痛、腹瀉症狀，嘔吐7、8次，腹瀉6次，甚至出現胃痙攣。

民眾表示，當天他只食用全熟水煮蛋，未婚妻出門前僅喝幾口無糖豆漿，2人一起吃晚餐。隨後，他將此事發布於網路，詢問是否有人也有相同經驗。

台中市衛生局透過文字稿說明，民眾反映在南屯區某餐廳用餐，疑因餐點熟度不足造成餐後身體不適，食安處已錄案，將前往店家查核製作流程。若查有不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善。

衛生局指出，複查若仍不合格，依法可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。目前未接獲醫院通報，將持續關注通報情形。（編輯：黃世雅）1141108