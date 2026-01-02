疑香檳上仙女棒引燃天花板 瑞士酒吧跨年爆炸釀至少40死、110傷

瑞士南部阿爾卑斯山一處滑雪勝地跨年夜驚傳爆炸，當地一間酒吧在元旦凌晨1點多突然起火爆炸，造成至少40人死亡、110多人受傷，其中多數傷勢嚴重，死者和傷者有不少是外國遊客，檢方已排除是恐怖攻擊，目擊者表示，很可能是用來慶祝跨年的香檳瓶上插著的仙女棒釀禍，導致這場死傷慘重的惡火。

跨年趴爆炸起火 瑞士滑雪勝地酒吧地下室延燒至1樓陷火海

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間名為星座（Constellation）的酒吧，跨年夜發生火災並引發爆炸，店內冒出熊熊大火，酒吧瞬間成了人間煉獄，此起彼落的尖叫驚呼聲，整間酒吧被大火吞噬，客人倉皇逃命，場景有如恐怖電影。

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧跨年夜發生嚴重火警。圖／美聯社、路透社、CNN

生還者表示，當時有人大喊著火了、著火了，起初還以為是開玩笑，但突然間有一股巨大的黑煙，讓他們喘不過氣來，目擊者則說，有人在尖叫、有人躺在地上可能已經死了，外套還蒙在臉上。

遺體嚴重損傷身分難辨 檢警：排除恐怖攻擊

目擊者指出，服務生端著插有仙女棒的香檳瓶穿梭在店內，疑似太接近天花板導致起火，火勢從酒吧地下室竄出並迅速蔓延到1樓，整間酒吧瞬間陷入火海，死者嚴重燒傷，可能需要幾週才能確認身分，目擊者透露，可能實際上大部分都是外國人。

針對這起意外，瑞士檢方已排除是恐怖攻擊，表示就目前的情況來看，是視為一場火災，現階段不存在任何恐怖攻擊的可能性。

克蘭蒙丹納是瑞士知名滑雪勝地，除了高級餐廳，夜生活也很精彩，不少人選擇到酒吧跨年迎新，沒想到樂極生悲。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

