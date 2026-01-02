疑香檳＋仙女棒點燃天花板！瑞士酒吧迎新年不到2小時釀40死115傷 舉國降半旗5日哀悼

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans Montana）一間酒吧在迎接新年不到2小時後，便發生嚴重火災，導致現場約40人喪命、115人受傷。據目擊者表示，事故原因可能是用來慶祝的香檳瓶上插著仙女棒惹禍，而當地檢方初步研判則是認為與「閃燃」（flashover）現象有關。由於死傷者多為青少年，且遺體損傷嚴重，當局坦言，需待多日的DNA鑑定後才可辨識罹難者遺體。瑞士舉國也將降半旗5日哀悼。

瑞士「Le Constellation」酒吧於昨日凌晨1時30分釀嚴重火災，釀成40多人喪命的悲劇。（圖／美聯社）

據綜合外電報導，瑞士「Le Constellation」酒吧於昨日凌晨1時30分釀嚴重火災，目擊者透露，火災原因疑似是香檳瓶上插著仙女棒或信號彈，而當時男員工正抱起持該香檳瓶的女同事，火勢瞬間引發，自酒吧地下室蔓延到1樓，整間酒吧瞬間陷入火海，有倖存者驚恐回憶，看到有人全身著火，很多人在尖叫、還有人「連衣服都沒了」，宛如人間煉獄。

針對此起意外，瑞士檢方初步排除是恐怖攻擊。克蘭蒙丹納鎮長費勞德（Nicolas Feraud）在昨日晚間記者會上表示，由於火勢猛烈，多數遺體受損嚴重，「這可能需要幾天的時間。」瓦萊州政府主席雷納德（Mathias Reynard）進一步補充，專家正全力透過牙齒紀錄與DNA樣本進行比對，「在百分之百確定身分前，我們不能給家屬錯誤的希望。」

瑞士總統帕梅林（Guy Parmelin）恰逢於1日上任，就面臨這份沉痛的挑戰，他表示，「這是一場規模前所未見的悲劇，許多充滿夢想的年輕生命就此中斷。」為悼念死者，瑞士政府宣布全國進入為期5天的哀悼期；由於已證實此事故涉及多個國籍人士，義大利外交部向BBC透露，目前有16名義大利公民失蹤，另有12至15人正在醫院接受治療；法國外交部則表示，有8名法國公民失蹤，不排除死者裡有法國公民的可能。英國、歐盟也都紛紛伸出援手，全力協助瑞士。



