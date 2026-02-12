疑駕車恍神！男猛撞路旁變電箱 車頭嚴重毀損
北市大安區濟南路三段11日下午發生一起自撞事故。警方獲報，一輛黑色廂型車行經濟南路三段時，突因不明原因整輛車朝路邊偏移，猛力撞上路旁的電線桿，強大撞擊力道當場造成黑色廂型車的保險桿掉落，車頭嚴重受損，所幸整起事故並未造成人員傷亡。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。
據了解，59歲的鍾姓男子11日下午駕駛黑色廂型車準備返回公司，卻疑似突然恍神，方向盤轉動過大，當場造成整輛車突向右偏，直接猛力撞上路旁的台電變電箱，強大撞擊力道也造成黑色廂型車車頭嚴重受損，保險桿掉落，所幸變電箱僅有表面些微受損，也未有人員傷亡。
警方獲報後也對鍾男進行酒測，初步並未發現有酒駕情事，其駕籍正常。至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。大安分局呼籲駕駛人上路前應注意自身健康狀況，如有精神不濟或身體不適切勿勉強上路，尤其年節將至路上採買人潮眾多，若因此發生事故恐危害其他用路人安全。
