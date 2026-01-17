疑駕駛恍惚！台61線水泥車自撞分隔島翻覆 1人受傷送醫

〔記者謝武雄／桃園報導〕64歲陳姓男子今下午1點30分左右，駕駛水泥預拌車行經台61線北上29.7公里處時，疑似精神恍神車輛向右偏行撞擊分隔島後翻覆，形成車輛卡在分隔島上，車頭倒在南下內側車道上，車尾留在北上內側車道，輪胎懸空狀況，也造成水泥溢出佔用雙向內側車道及部分外側車道，造成台61線北上、南下車流受到影響，警方獲報後立刻到場協助處理溢出水泥，並協助交通疏導管制。

陳姓男子仍然卡在車內，意識清楚，目前警消仍全力搶救中，至於肇事原因仍待調查釐清。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

廉價殘渣油混充「頂級橄欖油」 堡晟、楓緣公司父子3人180萬交保

5萬坪賣場僅8名安管人員 女學生遭性侵被監視器拍下卻無人發現

大潤發安管性侵女實習生還用沙拉脫洗下體滅證 全聯需連帶賠償300萬

台美關稅15％懶人包來了 對中國台商衝擊最嚇人

