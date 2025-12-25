疑駕駛恍神自撞變電箱 賓士路邊大側翻驚悚畫面曝光

何姓女子駕駛賓士車行經漢生西路，疑似恍神而自撞路邊變電箱，他則連人帶車翻覆，所幸經救治後已無大礙。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區25日下午發生自撞車禍，47歲何姓女子駕車行經漢生西路時，疑似恍神而自撞路邊變電箱，變電箱幾乎全毀，車輛則是側翻橫躺路邊，警消到場後立刻將何女送醫，經救治後已無大礙，警方也排除酒駕和毒駕，確切事故原因則仍須釐清。

根據當時監視器畫面，何女行經漢生西路時疑似恍神，在36號前自撞變電箱，強烈撞擊力道讓變電箱幾乎全毀，何女則連人帶車翻覆，車輛和變電箱零件散落一地，場面怵目驚心。

警消獲報後立刻到場並將何女救出，而何女左小腿擦傷，送往亞東醫院救治後已無大礙，警方確認其酒測值為0，初步研判沒有施用毒品跡證，現場依規定拍照測繪及調閱路口監視器影像以釐清事故原因，案發現場則在下午4時40分排除，已解除交通管制。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了

成魔之路1／失業竟有2萬內零星存款 知情人士：張文個性偏執大鬧社區

霸佔公會十年1／揭建築師公會惡鬥內幕 理事長一當13年會員催「快交棒」