疑黑冰惹禍！南韓高速公路爆多起連環車禍 4人當場慘死

南韓瑞山盈德高速公路疑因「黑冰」，造成發生多起連環事故。（翻攝自X）

南韓今日上午發生死亡連環車禍，共有4人死亡。南韓瑞山盈德高速公路疑因「黑冰」，造成發生多起連環事故，1名輛SUV追撞卡車後再撞上護欄起火，車輛完全焚，這些連環追撞事故共造成4人死亡。

據《韓聯社》報導，警方與消防單位指出，今（10日）上午瑞山─贏得高速公路慶北路段多處發生事故，這些連環追撞事故共造成4人死亡。

今日6時10分左右，在瑞山─盈德高速公路往盈德方向、南尚州交流道附近，先發生4車追撞，隨後在鄰近地點又接連發生5車追撞等多事故。

今日6時35分左右，瑞山─盈德高速公路往清州方向，1輛SUV追撞卡車後再撞上護欄起火，車輛完全焚毀。該路段至少有4處以上發生事故。

警方與消防單位研判，事故是因道路上的雨水或積雪結冰，形成結冰路面（黑冰）所致，正進一步調查事故經過。

