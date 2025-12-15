疑黑幫內鬨！ 嫌車內槍殺 「連人帶車」棄屍基隆路邊

基隆市 / 綜合報導

基隆市安樂區今（15）日凌晨傳出槍擊命案，一名盧姓男子在大武崙工業區，槍殺一名鄭姓男子，並把遺體連同車輛停放在附近路邊，根據 了 解，兩人都是天道盟幫派份子，原本是朋友，疑似因為結怨約出來談判。 這起幫派內鬨案件，警方隨即掌握身分埋伏住家，逮捕盧姓嫌犯，並查獲手槍以及七顆子彈，他供稱一時緊張開槍殺人，不過 檢警還要持續調查釐清。

白色休旅車停到工廠前方，一名男子下車，拿出車鑰匙鎖車門，害怕沒鎖好，又走到車輛旁邊確認，才匆匆離去原來車上這時候，已經躺著一名被槍殺的男子，警方接獲報案救護車抵達現場，將人給抬了出來，但車上的男子早已明顯死亡，當事車輛被拖回分局，由鑑識小組進行採證，不放過任何蛛絲馬跡。目擊民眾說：「有一台警察的車，一台保時捷，都是用警戒線圍起來，警察顧著，他不讓人家看啦，警察看得很緊。」

15日凌晨警方獲報，基隆市安樂區大武崙工業區，有人躺臥在車裡面，沒有生命跡象警方追查發現，死者生前與人相約見面，犯案的盧姓嫌犯和鄭姓死者，兩人都是天道盟幫派分子，過去還是朋友卻積怨已久，近日爭吵不斷死者還曾跑去嗆聲要開槍。

雙方昨（14）日下午約在工業區談判，死者和嫌犯在死者的車上，談判半小時，但盧姓嫌犯看見死者要下車一時緊張開了兩槍，死者跌落車外被扛回後座，嫌犯接著將車輛開到200公尺外的路邊棄車，而同行的林姓男子全程目睹，最後兩人也被帶回偵辦。

基隆市警第四分局副分局長林學志說：「有民眾倒臥於車內，且已明顯死亡，警方獲報後，立即成立專案小組，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，經鎖定可疑犯嫌，並查緝到案，目前刻正擴大偵辦中，以釐清詳細案發原因。」

檢察官和警方15日下午都到現場勘驗調查整起事件，警方事後在嫌犯家中埋伏，成功逮到人，更搜出手槍及七顆子彈，到底什麼深仇大恨，要槍殺朋友包括槍枝來源，檢警都要持續調查釐清。

