疑黑幫復仇 伏擊「黑狗」兇嫌通聯只留律師 北檢分案偵辦

台北市萬華區中華路昨(12/1)日中午發生一起震驚社會的砍人案件，天道盟綽號「黑狗」的賴姓男子在某大樓地下停車場遭2名年輕男子埋伏襲擊，雙腿腳筋全被斷裂，兇嫌行兇後未逃離現場，手機通聯只留存與律師的連繫內容，其餘都清得乾乾淨淨，手法類似黑幫復仇，萬華警分局獲報後，立即報請台北地檢署，由檢察官蔡佳蒨指揮偵辦，由於2兇嫌夜間停止訊問，預計今(12/2)日下午移送北檢複訊。

天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝罹癌病逝，昨日上午在新北市板橋殯儀館舉行告別式。高寶勝素有「南萬華教父」之稱，在江湖上地位崇高，其告別式吸引眾多幫派分子及黑道人士前來致意。新北市警方當天特別派遣86名警力至殯儀館及周邊執行安全維護勤務，期間未發生任何意外。然而，告別式結束後不久，「黑狗」即遭遇襲擊，疑似江湖仇殺意味濃厚。

根據警方調查，「黑狗」與「寶勝」之間曾因江湖糾紛產生嫌隙，甚至傳出「黑狗」曾設計羞辱「寶勝」，此事成為兩人間難以化解的過節。昨日中午，「黑狗」獨自前往台北市中華路一段某大樓地下停車場時，遭2名年輕男子尾隨埋伏，並伺機持刀砍刺其下半身逾10刀，致使雙腿腳筋全斷裂，嫌犯行兇手段兇殘且警告意味濃厚。

案發後，兩名嫌犯未逃離現場，甚至主動向警方自首。萬華分局獲報後，將2名嫌犯逮捕並帶回偵訊並報請台北地檢署指揮偵辦，預計今(12/2)日下午將2名兇嫌移送北檢由檢察官進行復訊、釐清案情。

