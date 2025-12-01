疑黑幫教唆 襲擊夜店大亨聲押

北市夜店大亨夏天倫與女友11月30日晚間在台北市松山區遭埋伏襲擊，黃被噴辣椒水且刀械棍棒攻擊。27歲林姓男子深夜攜械自首，辯稱是因過去遭夏男辭退的勞資糾紛才報復，但他對共犯身分及凶器來源交代不清，警方懷疑幕後有黑幫教唆。1日移送北檢後，檢方認為林涉犯殺人未遂罪、供詞避重就輕、尚有共犯在逃，聲押禁見。

47歲夏天倫的父親是已故酒店大亨，旗下酒店曾是北市三大便服店之一，夏則在夜店圈打響名號。他近來與前妻、有「名媛界大S」之稱的黃姓貴婦有財務等官司糾紛，上周為此開過記者會。他事後在社群發文強調，沒有影射任何人是主謀，同時也表達對台北市治安的憂心。

廣告 廣告

夏11月30日前往松山區室內高爾夫練習場打球，晚間6時許在地下停車場準備與女友離去時，突遭2名黑衣人包圍。嫌犯先以辣椒水噴灑夏的臉部，隨即持棍棒刀械攻擊，夏與女友均受傷，但無大礙。

林姓嫌犯1小時後帶著犯案用的刀械棍棒及辣椒水至派出所自首，他聲稱曾在夏男的公司上班，因無故遭資遣心生怨恨，才會找朋友「阿源」埋伏給前老闆教訓。警方查出，他與共犯早在該處埋伏已久。

警方認為他避重就輕，對共犯身分含糊其辭，竟辯稱刀械是「借車時車上原本就有」。據了解，該車車主入監服刑，林雖曾犯詐欺、傷害等案件，但沒有幫派註記身分。

據了解，林並未在夏的公司工作過，加上他手機「很乾淨」，無律師以外的聯絡人等通訊紀錄，警方研判有藏鏡人指使，動機不明，林僅是負責動手的小弟。全案已報請北檢指揮，持續追查共犯、擴大偵辦。