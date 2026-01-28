疑點重重！學霸替代役遭丟包台64慘被輾死 改列「重大刑案」調查

溫姓男子25日凌晨被丟包在台64線快速道路上而遭輾死，檢警認為全案疑點重重，現已改列重大刑案調查。（圖／翻攝畫面）

新北市台64線快速道路西向27.5公里附近25日發生死亡車禍，25歲溫姓男子搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車，從台北市文山區興隆路要返回新北市板橋住處，卻在台64線快速道路上被丟包，導致他躺在馬路上被輾死，而林男供詞疑點重重，全案已從交通意外改列重大刑案，確切案情則仍須釐清。

據了解，溫男擁有國立頂尖大學雙學士，目前擔任替代役，他25日凌晨搭乘林男的車從文山區返家，車輛行經台64線時，林男不滿溫男頻頻踢到其椅背，林男一氣之下將車子停靠路邊，將溫男趕下車後離開。

而溫男下車後竟躺在快車道路面上，39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男駕駛車輛先後經過，因未注意到溫男而將其輾斃，林男離開後不久驚覺不妥而報警，但警方趕抵時溫男已明顯死亡，林男等5人則被依過失致死罪送辦，溫男遺體則在27日下午進行相驗。

警方勘驗林男行車紀錄器，發現溫男上車到案發的12分鐘內不發一語，凌晨2時14分有出現疑似踢撞椅背和車門的聲響，林男出聲制止，撞擊聲卻沒有停止，林男則情緒失控，怒罵髒話並要求溫男下車，溫男仍沒有回嘴，最終被丟包在台64線快速道路上慘遭輾死。

而警方發現車內先後有2次關門聲，證實司機曾下車查看，但認為林男說法疑點重重，全案已改列重大刑案，將釐清司機是否強拉死者下車，以及溫男沒有明顯醉態，為何下車就躺在地上，林男則在檢方複訊後已5萬元交保，確切案情則仍須釐清。

