疑點重重！警擬測謊丟包頂大生司機 叫車平台1原因遭重罰

林姓多元計程車司機，25日涉嫌在台64線快速道路丟包25歲溫姓替代役男，造成溫男遭4車輾過當場死亡。台北市公共運輸處證實，將對林男所屬叫車平台Bolt開罰3萬元；檢警改依重大刑案偵辦後，也不排除對林男進行測謊。

擁有國立大學雙學士學位的溫男，25日凌晨酒後搭上林男的車輛，卻在12分鐘後遭丟包快速道路上，短短5分鐘內遭陳姓、邱姓、簡姓、魏姓駕駛開車輾過，頭顱破裂、四肢嚴重變形當場死亡。

叫車平台Bolt 30日發表聲明，宣布即刻停止林男的接單資格，後續處置將待司法結果出爐。Bolt強調會持續全力配合調查，提供任何平台能掌握資訊。Bolt也指，平台未持有獲掌控行車紀錄器影像，並對逝者家屬致上最深切的哀悼及最誠摯慰問。

台北市公運處一般運輸科長洪瑜敏則指出，林男在快速道路停車並任意拒載乘客，已違反「道路交通管理處罰條例」，事發所在地主管機關新北市政府警察局已舉發林男，最重可處7200元。

另林男加入多個車隊、透過多個平台接單，已違反計程車客運服務業申請核准經營辦法規定，但Bolt合作車隊沒善盡查詢責任，將依《公路法》處3萬元罰鍰。

林男到案時供稱，溫男當時多次腳踹駕駛座，造能他心生恐懼並依對方意願放人下車。但檢警勘驗車內行車紀錄器，發現紀錄器雖錄下疑似溫男踹座椅的聲音，但全程幾乎只有林男的喝斥與髒話聲，與林男供詞不完全相符。警方後續不排除會安排測謊；檢方則諭知林男25萬元交保，未限制出境出海。





