疑點＋1 替代役遭丟包台64慘死 好友曝他生前最後語音：不敢相信

替代役男遭多元計程車司機丟包台64線慘死，警方深入調查發現案情不單純，如今友人透露他生前最後語音。（圖／警方提供）

一名擁有雙學士學位的25歲溫姓替代役男，25日搭乘多元計程車遭司機丟包在台64線路中央，因而被後面4輛車輾過慘死。但隨著警方深入調查，卻發現案件相當不單純，改列重大刑案。好友30日也曝光溫男最後語音，直言不相信對方喝到爛醉。

林姓司機聲稱溫男喝到爛醉，上車後沒多久不斷踢他椅背，勸說無效，為保護自己安全，才會趕對方下車。然而警方調閱行車紀錄器音檔時，發現溫男全程未說過話，僅傳出「叩叩叩」疑似踢到椅背的聲音，司機當時說「你可以躺下沒關係，不要踢我椅背」，但下一分鐘突然暴怒飆三字經，並將對方趕下車，接著就是兩聲關門聲，種種狀況都與司機所謂的「雙方爆發嚴重口角、對方自行下車」說法不符，警方認為溫男極有可能是被拖下車。

溫男好友透露，當天對方聚餐喝了點酒，在凌晨1點多看到對方發IG限時動態，還傳給他語音訊息，便詢問對方是不是喝醉了，溫男過了約15分鐘回訊「我沒有」。友人補充聚餐結束後，溫男還先護送一名酒醉的女性朋友搭計程車回家，之後才又叫車返回住處，「若真的喝到爛醉，還有能力先送人回家，並自行完成叫車、輸入地址等行為嗎？」

友人認為，如今許多證據都顯示司機未說實話，懷疑溫男並非酒醉，而是其他原因失去意識，或者身體突然不舒服導致撞到椅背，希望警方能早日調查出真相。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

