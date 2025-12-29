南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

只因為互不相讓擦撞肩膀，就在超商大打出手！台南永康一間超商，爆發肢體衝突，起因是男子和人擦撞先是爆發口角，沒想到對方的父親和弟弟也加入戰局，從口角變成推擠加扭打，結果雙方都掛彩，互提傷害告訴！

疑"不讓路撞肩"爆衝突! 4男超商扭打掛彩互告

超商門口擦撞，雙方口角後爆發推擠毆打衝突！（圖／民視新聞）

超商內先是兩名男子在口角，接著趙姓父親走過來，挑釁口氣十足。氣氛越來越火爆，一對二的陳姓男子開始吆喝對方，不要再靠近，沒想到衝突緊張還是一直逼進。果然結果就是大打出手，趙姓父親還掛彩流血，從口角到推擠，最後扭打成一團，三人都受傷，警方到場雙方氣都沒消，要互提傷害告訴。民眾說：「出來的時候雙方去撞到，就是有擦撞到然後就開始吵架了，打架的時候好像跑到超商裡面。」

三名男子均提出傷害告訴，全案依刑法傷害罪，移送台南地檢署偵辦。（圖／民視新聞）

台南市永康分局副分局長謝貴琳表示：「三名男子均提出傷害告訴，全案依刑法傷害罪，移送台南地檢署偵辦。」台南永康這家超商，就位在大馬路旁，附近有大學，來來往往的民眾不少，一邊是不滿被擦撞肩膀，一邊則是父子三人互相撐腰，雙方就在大庭廣眾下爆發肢體衝突。民眾表示：「蠻誇張的，就不至於啊。」、「就看誰去撞到對不起就好啦，就很簡單的事情，沒有必要去吵到這樣子說，一定要大打出手或什麼的。」警方後續將調閱超商監視器畫面，釐清動手先後和責任，依刑法傷害罪嫌，移送台南地檢署偵辦，呼籲民眾理智，一時衝動演變成打架，不僅傷身也可能吃上官司。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

