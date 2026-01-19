疑「幫開刀」影片流出！中榮：高度懷疑無照廠商執刀 免除2醫主管職

記者潘靚緯／台中報導

台中榮總3名神經外科醫師，涉嫌讓醫材廠商進入手術室開刀，影片曝光後3名醫師遭暫停手術處分，2位科主任免兼主管職。(圖／翻攝自知新聞)

台中榮民總醫院日前遭爆神經外科3名醫師，涉嫌讓醫材廠商直接進入手術室執刀，中榮16日先判3人違規並各記申誡一次，一度稱未發現廠商代刀若執行醫療行為，不料媒體又爆出廠商開刀影片，中榮昨(18)日召開緊急院部會議，宣布3位醫師暫停手術，其中2位科主任醫師免兼主管一職。中市衛生局表示，若調查屬實最重罰150萬元。

台中榮總3名神經外科醫師，7日遭爆料疑似放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，原本應負責主刀的醫師未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」，廠商代執刀的時間長達至少3年以上，16日媒體又被爆出一段2023年4月手術室內影片，明確拍下醫材廠商為女病患執刀的畫面。

爆料民眾指出，醫材廠商穿手術服手持器械代為開刀，負責執刀的醫師卻未穿手術服站在一旁觀看。(圖／翻攝自知新聞)

中榮昨表示，涉容留非醫事人員執行手術，因媒體報導提供手術新影片事證，決議3名涉案醫師停止手術業務，其中兩名科主任醫師免兼主管一職，神經醫學中心主任即起由業務副院長代理。

台中市衛生局長曾梓展指出，3名涉案醫師都否認不法，今(19)日將針對涉案情節進行調查，若查出有手術室容留密醫等行為，依照醫師法第28條規定，將先開罰30萬到150萬元罰金。台中地檢署表示，目前仍是「他」字案持續偵辦中，偵辦進度不便對外說明。

中榮表示，經緊急院會決議，從爆料影片來看高度懷疑廠商執刀，院方會全力配合衛福部、台中衛生局及檢調調查，如有不法絕不寬貸，除了3位醫師停止開刀、2名科主任醫師免兼主管一職，涉案廠商亦嚴格禁止再進手術室，靜待司法調查結果。

台中榮總表示全力配合衛福部、台中衛生局及檢調調查，目前已決議調查期間3位涉案暫停開刀，2位科主任免去主管職。(圖／翻攝畫面)

