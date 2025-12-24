疑「張文親哥」赴北捷現場！留1物吐真實心聲

社會中心／綜合報導



日前在北市犯下多起縱火、隨機殺人的犯嫌張文，在警力圍捕下墜樓身亡。其中，警方發現張文原定在台北車站施放煙霧彈後，在車站內進行隨機砍殺，但遭57歲的余家昶阻擋。余家昶和對方搏鬥過程中意外受重傷，送醫不治。消息曝光後，網友號召指出「真正該被記住的名字」是余家昶。對此，北車悼念現場也出現疑似張文哥哥留下的花束與卡片。





張文犯案後，不少民眾主動在案發地點留下卡片、鮮花，悼念英勇的余家昶，就連余家昶多年的好友也特地來致意，並稱10多年前余家昶就曾說，若遇到與鄭捷類似案件，他必定挺身而出。根據《東森新聞》報導，有民眾發現，現場疑似有張文哥哥放置的花束與卡片，內容開頭就指名寫給余家昶與媽媽，提到：「或許我知道，消失於社會的目光中，對我來說是最好的選擇，但是從新聞上看到，即使遭受張嫌的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心，即使遠在南台灣，也要將這束花與這些語言交給余媽媽。」







疑「張文親哥」赴北捷現場！留卡片對「余家昶媽媽」喊話

張文犯案後，不少民眾獻花哀悼英勇的余家昶，對此署名張文哥哥的卡片，也被眼尖民眾發現。（圖／民視新聞資料照）張文哥哥在卡片中續指，家家有本難念的經，除了家庭教育之外，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中的種種不幸，有些人將這些負面情緒是為養分，有些人無法承受壓力，做出踰矩之事。他說：「余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛，留給加害者方甚至給整個社會大眾，我為之動容不已，或許這些話會被視為脫罪祈求原諒之詞，但這些都不重要，最重要的是能夠將這些話傳達給余媽媽。謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。」

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

