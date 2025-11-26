疑「抓寶」沒看路釀擦撞 單車翁喊：欺負老人家

老先生顧抓寶撞到人，外送員騎車進到巷弄時，指控被一輛高檔單車撞上，但對方沒停車。（AI示意圖／東森新聞）





老先生顧抓寶撞到人，外送員騎車進到巷弄時，指控被一輛高檔單車撞上，但對方沒停車。他是一名長者，邊騎車邊抓寶可夢，撞到人後還疑似三度想逃。外送員不滿，單車翁則喊自己被欺負。警方表示，目前仍在調查釐清，當事外送員也受訪還原事件始末。

遭撞騎士對腳踏車男子表示，對方剛剛邊騎邊玩，因此煞不住。突然被撞上，外送騎士非常生氣，一看對方竟然還在玩寶可夢。騎士質問老翁，強調對方撞了人還想跑掉，自己好不容易把他拉回來第二次。老翁則回嗆「欺負老人家」，但騎士反擊「倚老賣老，撞到人不用負責嗎」。

騎士忙著與員警通話時，老翁疑似趁機想開溜，一共試圖落跑三次。事發地點在台北天母士東路，雙方在無號誌的路口交會。男子疑似邊騎車邊抓寶，未注意前方騎士，雙方因此碰撞。遭撞騎士表示，自己已先停下來，但對方沒在看、來不及煞車就撞上。

打開寶可夢APP，整條路都有怪物可抓，越往前走越多，路口還有多個補給站。25日下午，外送員送餐途中遇到老翁，指控擦撞後對方不僅想落跑，還要求他先賠錢。

外送騎士表示，對方不斷喊「你們欺負老人」，甚至一直摔自己的腳踏車，試圖說成是損壞互有責任、他就能離開。目前警方已調閱監視器追查，但因老翁騎腳踏車沒有車牌，增加辦案難度。只能說，騎車千萬不要邊騎邊玩，為了抓寶可夢發生事故，實在得不償失。

