疑「換瓦斯」釀火警 台中北屯知名居酒屋起火 員工燙傷

台中北屯敦仁街一間知名居酒屋，疑似員工更換瓦斯桶時操作不慎引發火災。（圖／TVBS）

台中一間北屯區知名居酒屋在23日晚間發生火警，疑似是員工更換瓦斯桶時操作不慎引發火勢。事故中有兩名員工一度受困二樓，所幸及時獲救無恙；另有一名35歲男性員工因救火不及而燙傷送醫。火災發生於晚上6點多，消防單位迅速派出12輛消防車及28名人員到場，於6點40分成功撲滅火勢。現場有五支瓦斯桶燃燒，火勢更延燒至店內及二樓屋頂，造成不小的財物損失。

這起火警發生在台中市北屯區敦仁街的一處兩層樓鐵皮建物內。當時現場橘紅色火光不停閃爍，濃煙直竄天際，火勢猛烈燃燒。目擊民眾表示，火災是由於後方瓦斯桶爆炸引起，當時傳出「砰」的一聲響。這間居酒屋使用的是專業用瓦斯，一樓戶外的五支瓦斯桶起火，燃燒面積約五平方公尺，並向店內及二樓屋頂蔓延。

消防人員獲報後立即展開灌救行動，同時架設雙節梯前往二樓窗口救援受困人員。第八大隊組員張宥朋表示，消防人員抵達現場後發現一樓後側有瓦斯桶起火現象，立即部署水線搶救，並協助二樓兩名受困人員脫困。目擊民眾描述，當時受困人員無法正常逃生，最後是透過消防人員架設的梯子才得以安全撤離。

警消派出5個單位，出動各式消防車12輛、人員28名到場搶救。（圖／TVBS）

在這次事件中，一名35歲男性員工因試圖滅火造成輕微燙傷。目擊民眾描述，該名員工整個臉部和上半身都呈現紅色，可能是因為過熱且在救火當下來不及逃離所致。目擊者還提到，這名員工非常盡責，火災發生後仍想協助滅火，後來在大家勸說下才逃出，並由民眾協助沖冷水降溫後送醫急救。所幸送醫後確認沒有生命危險。

目前火災的確切原因仍有待火調人員進一步釐清，但初步懷疑是在更換瓦斯桶過程中操作不慎所引發。這起事故提醒大家在處理瓦斯等易燃物品時，務必謹慎小心，以免釀成意外。

