疑「瓦斯外洩、冷氣火花」釀禍！小南便當店氣爆2死2傷

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新竹高翠路便當店凌晨發生氣爆，現場滿目瘡痍。（圖／東森新聞）





新竹市東區高翠路一間連鎖便當店，9日凌晨3點多發生嚴重氣爆，短短4秒內連續閃出13道火光，不只驚醒附近住戶，也波及周邊建築與停放路旁的車輛，更造成2死2傷悲劇。新竹市長高虹安表示，初步研判是瓦斯外洩後，遇上冷氣機運轉產生的電氣火花，引發氣爆。

深夜街頭突然傳出巨大爆炸聲響，周邊建物瞬間被震碎，殘骸四處噴飛。短短4秒內接連出現13道火光，濃濃黑煙直竄天際，附近住戶全被驚醒。

附近居民：「以為是打雷，窗戶全部都倒了，我到現在還在發抖，真的很可怕。」

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事發在9日凌晨3點多，新竹市東區高翠路上。氣爆發生後，整條街滿目瘡痍，停放路旁的車輛幾乎全被炸毀，停在便當店前方的一輛轎車，甚至被強大衝擊力炸飛到對向車道。不只緊鄰便當店的住家受損，就連對街住戶也難逃波及。

附近居民：「這台車都刮成這樣，應該就是瓦斯爆炸後噴過來的。」

鐵門變形、窗戶噴飛，玻璃碎片四散，愛車也遭殃，突如其來的意外，讓居民至今仍心有餘悸。

高峰里里長郭朋鑫：「聽到一聲巨響，監視器畫面都在搖晃，看起來就是瓦斯發生氣爆。」

根據初步調查，發生氣爆的1樓便當店，除了使用天然氣外，店內還放有4支瓦斯鋼瓶，爆炸威力相當驚人。其中位於右側的麵包店受創最嚴重，2樓磚牆被炸毀倒塌，屋內一對六旬夫妻在睡夢中來不及逃生，不幸罹難。而便當店左側民宅及3樓空間，當時也有住戶及員工在內，造成2人分別受到肢體及臉部擦挫傷。

新竹市消防局長李世恭：「初步可以確認，現場便當店使用的瓦斯鋼瓶，也就是液化石油氣，因管線破裂造成瓦斯外洩。瓦斯洩漏後，可能遇到相關電氣火花，進而引發劇烈爆炸。」

一場氣爆意外，不僅造成2死2傷，也讓附近居民家園受創。至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待相關單位進一步調查釐清。這一炸震碎的，不只是門窗與建築，更打亂了居民原本平靜的生活。

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