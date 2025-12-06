疑「蒲亭私生女」巴黎遭堵訪 逼問俄烏戰爭

▲疑似蒲亭私生女的羅佐娃（Luiza Rozova），近日在法國巴黎街頭，遭到1名烏克蘭記者公開堵訪、逼問要如何結束戰爭。（圖／截取自影片）

[NOWnews今日新聞] 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），多年來被傳與不只1名情婦育有私生子女，其中1名疑似也是他私生女的羅佐娃（Luiza Rozova），近日在巴黎街頭遭到1名憤怒的烏克蘭記者堵訪、逼問，躲閃之餘，吐出「深表抱歉」之類的話以後，就匆匆離開現場。

根據《紐約郵報》報導，烏克蘭記者斯維亞特涅科（Dmytro Sviatnenko）本週釋出一段影片，畫面是法國巴黎街頭，斯維亞特涅科先是指控自己的兄弟數週前剛死於俄羅斯的飛彈襲擊，接著就開始逼問對方：「說點什麼吧！妳支持他的政策嗎？」質疑她為何要在蒲亭所蔑視的西方國家生活。

斯維亞特涅科又提到有關基輔的大規模空襲、警報、停電，逼問羅佐娃：「妳對妳父親的政策有什麼看法？妳支持他嗎？」而羅佐娃一開始則回應說沒有答應對方拍攝，然後又回答道：「這跟我有什麼關係？」

斯維亞特涅科並未因此罷休，反過來提醒羅佐娃：「蒲亭是妳父親」，還要她打給蒲亭要求停止轟炸基輔，甚至願意幫她出錢買一張去烏克蘭的機票，阻止蒲亭繼續以飛彈與無人機攻擊烏國，效果可能比愛國者防空系統更好。

對此，羅佐娃僅簡單回覆：「很遺憾，我幫不了你，我很抱歉。」被繼續追問「妳家有討論過這件事嗎」時則說：「我想我已經跟你說得夠多了，真的很抱歉發生這種事，但我不為這情況負責。」

報導指出，羅佐娃本名叫克里沃諾吉赫（Elizaveta Krivonogikh），原本是俄羅斯小有名氣的網美兼DJ，經營服裝品牌，盛傳是蒲亭與清潔工出身的情婦斯韋特蘭娜（Svetlana Krivonogikh）所生。俄烏戰爭開始後不久，她就突然關閉社交媒體帳號，前往巴黎念書。

