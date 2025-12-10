疑「車身高」有視線死角 軍卡變換車道致3車連環撞

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗頭份市發生軍用卡車與轎車碰撞的車禍事故，民眾目擊1輛滿載阿兵哥的軍用卡車，變換車道時隨然有打右轉燈，但疑似車身比較高有視線死角，駕駛兵一時沒注意，碰撞到旁邊的轎車，連路邊停放的車輛也遭受波及，車禍發生得突然，後車斗上的阿兵哥都嚇壞了。

綠燈車輛起步，軍用卡車與一輛轎車慢慢加速往前行駛，開了100多公尺，軍用卡車打了右轉的方向燈，疑似車身比較高，駕駛兵沒注意到右前方還有這輛轎車，兩車發生碰撞，轎車偏移車道一下往左一下往右，失控撞上路邊停放的車輛。

軍用卡車後方滿載阿兵哥，發生車禍他們都嚇了一跳，駕駛兵趕快打了雙閃黃燈，停在路中央，昨(9)日下午4點多，軍用卡車與轎車在苗栗頭份市中正一路發生碰撞的事故，還好當時兩車的車速都不快，苗栗縣頭份警分局副分局長盧彥廷說：「雙方酒測值均為零，均無人受傷，肇事責任刻正釐清中。」

路邊停放的白色轎車被推撞到人行道邊緣，車身兩側都凹陷受損，軍用卡車比較堅固，看不出明顯擦撞的痕跡，三車連環撞，還好沒有人員傷亡。

發生交通事故的路段位於頭份市區，雙向是四線道筆直寬敞，兩邊有許多店家民宅還有學校，平常車流量就不少，偶爾會有軍用卡車因為勤務或者演訓的需求，路過這個地方怎麼會撞成這樣，苗栗警方正在調查相關的責任歸屬與事故原因。

