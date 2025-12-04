疑「車速過快」撞牆滾下坡！ 翻覆180度堵停車場車道

桃園市 / 綜合報導

在地下停車場開車，怎麼會開到車輛「翻肚」？這驚悚的事件，昨(3)日下午發生在桃園水利綜合大樓的停車場，一輛白色轎車四輪朝天翻倒在車道上，因為車道狹窄，讓民眾議論紛紛這到底是怎麼開的，還有看到過程的民眾透露，當時駕駛車速很快。而警方表示，是因為駕駛下坡時不慎擦撞牆壁後翻覆，因而滾下坡道。

白色轎車右側狠狠擦撞牆壁，整輛車暴衝還大翻180度，最後四輪朝天重重砸在地上，駕駛座旁的窗戶玻璃碎片飛濺在地，後照鏡分離，就連車頭板金也脫落，而被擦撞的牆壁更慘，橘色牆面印上輪胎黑印，部分區塊甚至被刮到看得見內層水泥，這裡是桃園水利綜合大樓停車場，民眾直言車道這麼窄，怎麼能開到翻車。

民眾說：「開慢慢的擦到邊邊，應該也不至於到翻車吧，一定開太快了，這太不可思議了。」民眾陳先生說：「我覺得滿難開的，車太長或太大的話，他轉彎的地方，很容易會碰到旁邊的路墩啊還是什麼的。」民眾懷疑車速可能就是肇事原因，時間往回推，白色轎車昨日下午開進停車場，轉彎前車速似乎有放慢，但才剛轉彎竟然就像雲霄飛車般，直接高速往下衝，而翻車意外就在這一瞬間發生了。

目擊民眾VS.警方說：「那時候她整個被壓在裡面，然後就請她把安全帶解開來，然後再把她慢慢拉出來，(慢慢弄出來這樣)。」桃園市警桃園分局武陵派出所副所長王育晟說：「所幸僅駕駛手腳輕微擦傷，並無大礙，未造成其他人員受傷。」所幸當事駕駛第一時間在民眾幫忙下脫困，也沒有生命危險跟波及其他用路人，警方也提醒，行駛斜坡應使用低速檔慢速前進以確保行車安全。

