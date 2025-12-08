台中北屯區發生連環車禍！兩名女大生下課時因逆光撞上停放小貨車，菜苗行老闆娘出手相助時，又遭後方廂型車追撞，導致3人受傷。其中一名女大生門牙斷裂、左腿撕裂傷，傷勢較重。肇事原因疑似逆光視線受阻所致，菜苗行老闆表示：「太陽剛好曬到那個地方逆光，然後就學生摩托車騎過來，路上看不到視線，就好像先撞到這裡。」警方正調查釐清肇事責任。

疑「逆光」惹禍！女大生撞貨車，又遭2度追撞 3人傷。(圖／民眾提供)

台中市北屯區於12月8日下午發生連環車禍，兩名女大生騎機車下課時因逆光視線受阻，撞上路邊停放的小貨車後車斗，一旁菜苗行老闆娘出手相助時，後方又有一輛廂型車同樣因逆光撞上前方車禍現場，導致3人受傷。其中一名女大生傷勢較重，門牙斷裂且左腿有撕裂傷，其他兩人則是輕傷。這起事故發生在廍子路，目前警方正在調查釐清肇事責任。

廣告 廣告

兩名女大生騎機車下課時因逆光視線受阻，撞上路邊停放的小貨車後車斗。(圖／民眾提供)

事故發生於當日下午四點多，兩名科大女學生下課時騎機車雙載行經廍子路。由於太陽西下造成強烈逆光，女學生們視線受阻，沒有注意到路邊停放的小貨車，貨車駕駛當時已下車去購買菜苗。兩人連人帶車撞上貨車後車斗後摔倒在地，附近菜苗行的老闆娘見狀立即跑出來幫忙扶起人車。

正當老闆娘熱心協助時，後方又有一輛廂型車同樣因逆光問題，再次撞擊使老闆娘被撞摔倒在地。(圖／民眾提供)

正當老闆娘熱心協助時，後方又有一輛廂型車同樣因逆光問題，未能及時發現前方車禍現場，直接撞了進來。這次撞擊使老闆娘被撞摔倒在地，而兩名女學生則卡在車頭位置，險些被捲入車底。

兩名女學生則卡在車頭位置，險些被捲入車底。(圖／民眾提供)

菜苗行老闆認為，事故主要是因為逆光所致，「太陽剛好曬到那個地方逆光，然後就學生摩托車騎過來，路上看不到視線，就好像先撞到這裡。撞到這裡後我老婆在那邊做生意，好心要來扶她，然後後面的車好像又撞過來。」

三名傷者分別被送往中國藥大學附設醫院以及國軍台中總醫院救治。(圖／民眾提供)

肇事廂型車駕駛也承認視線受阻，「遮陽板我就有放下來，但還是看不見。」他表示是撞擊後才看到前方有人。

肇事廂型車駕駛也承認視線受阻，「遮陽板我就有放下來，但還是看不見。」。(圖／TVBS)

這起連環車禍造成一名女大生門牙斷裂，左腳有撕裂傷，另外兩人傷勢較輕。三名傷者分別被送往中國藥大學附設醫院以及國軍台中總醫院救治。事故現場女大生的機車仍留在原地，車燈和車殼都已破損。警方正在調查釐清詳細的肇事責任歸屬。

更多 TVBS 報導

租車燒光人消失 謝男租車畫面曝！車行：前一晚才說會付錢

國道1死9傷 肇事駕駛赴殯儀館稱「非故意」 死者母淚崩

國一連環撞釀1死9傷！南下40噸重物流車壓轎車 北上特斯拉又撞拖吊車

台中燈具行爆炸起火！劈啪聲嚇壞居民 一樓燒光幸無傷亡

