疑16億賞金奏效？ 美國招募到「超強內鬼」成功逮馬杜洛

美國總統川普發動經典「斬首」行動，美軍以迅雷不及掩耳之勢，直接活捉委內瑞拉總統馬杜洛，神速押解返美，準備5日出庭受審。美國媒體披露，最關鍵的一手是CIA以5000萬美元、近16億台幣的獎金，招募到「超強內鬼」配合，完全掌握其作息，並1比1複製馬杜洛引以為傲的「安全城堡」，讓他乖乖束手就擒。

白宮發布押解影片 馬杜洛一臉輕鬆祝人「新年快樂」

美國籌劃數月的「絕對決心行動」快狠準，委內瑞拉總統馬杜洛被押送至美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」，他身穿灰色運動服，戴著眼罩與耳罩，雙手上銬，顯得相當狼狽。

馬杜洛遭美軍最精銳、神秘的「三角洲部隊」活捉。圖／翻攝自TruthSocial@realDonaldTrump

隨後，他從美軍位於古巴的海軍基地飛往紐約，下機時戴著腳鐐、行動不便，帽T套頭，身旁有大批探員戒護，接著再轉由直升機與廂型車，送往惡名昭彰的布魯克林大都會拘留中心，即便被送進拘留中心他仍一臉輕鬆祝人「新年快樂」。

馬杜洛被控密謀毒品恐怖主義、古柯鹼走私等罪行，預計5日將在紐約曼哈頓聯邦法院出庭受審，最重恐被判處終身監禁。

馬杜洛下機時戴著腳鐐，身旁有大批探員戒護。圖／路透社、美聯社、CNN

疑16億賞金奏效 美招募到「超強內鬼」成功逮馬杜洛

美軍能迅速精準捕捉馬杜洛，歸功於美國中央情報局（CIA）獲得授權，以破天荒的5000萬美元，將近16億台幣的天價獎金，招募到一名委內瑞拉的「超強內鬼」，將馬杜洛的行蹤與作息掌握得一清二楚。美方甚至取得馬杜洛在官邸內秘密興建的「安全城堡」平面圖，並以1比1的比例完全複製，讓美軍特種部隊反覆演練。

根據多名聽取過行動簡報的人士透露，CIA特別動用一支匿蹤無人機編隊，在委內瑞拉上空進行幾乎不間斷的監控，追蹤馬杜洛的位置與動向。

川普下令美軍攻擊的前一天，馬杜洛在卡拉卡斯一邊開車，一邊釋出求和訊息，但川普已經鐵了心，就是要剷除執政13年的馬杜洛。

國際中心／陳毓麟 編撰 責任編輯／蔡尚晉

