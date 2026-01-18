疑300萬債務糾紛談不攏 債主找友持斧頭追砍濺血

社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導

暗夜驚悚砍人，斧頭幫出現在台北街頭！有兩名男子因為300萬元的債務糾紛，多次談判都沒有結果，昨天（17日）晚上，雙方再度相約，其中一名男子，找了朋友助陣，結果一樣破局，這讓男子火冒三丈，竟然拿著預藏的斧頭，沿路追砍，造成被害人雙腳跟右手受傷，而涉嫌動手的兩人，一人被捕，一人在逃。

晚間大馬路上，一名白衣男子倉皇逃跑，邊跑還邊回頭看，因為後方有一名黑衣男，拿著斧頭在追他，下一刻，白衣男不慎跌倒，被追上的結果，就是斧頭不斷往他的身上招呼，場面相當火爆，警方獲報後，立刻追緝抓人。

員警調閱監視器，火速逮到涉嫌砍人的男子，將他壓制上銬，但還有一人在逃。

民視記者王毓珺：「實際回到現場可以看到，地面上還留有大攤血跡，當時林姓被害人，就是跑到這裡後跌倒，被盧姓嫌犯持斧頭瘋狂揮砍，也讓附近民眾全都嚇壞。」





附近民眾：「就是兩個人追過去這樣子，然後後來就來很多警察跟救護車，就感覺真的蠻像在逃命的，是覺得蠻可怕的，畢竟在這裡工作。」

附近民眾：「有一個人倒在路邊，然後有一個戴鴨舌帽的男生（追）這樣子。」

斧頭幫在台北街頭出現，如此驚悚砍人的案件，發生在17號晚上9點多，台北市大安區，30歲的林姓被害人跟盧姓嫌犯，雙方本來就認識，嫌犯供稱兩人有300萬元的債務糾紛，已經相約談判多次，但被害人的態度敷衍，當天找了朋友助陣，再度約在仁愛路三段談判，破局後，嫌犯氣得拿斧頭，沿路追砍到濟南路三段，造成被害人雙腳跟右手都有刀傷。





新生派出所所長林意翔：「因本案犯嫌尚有一名在逃，本分局將持續擴大追查，已釐清詳細的背景動機，全案朝殺人未遂偵辦。」

雖然嫌犯辯稱，自己帶斧頭只是要防身，但這下砍傷人，不光錢沒要回來，還得背上刑責。

