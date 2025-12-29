疑7.0強震加連日降雨影響 南方澳土石流灌民宅屋頂

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭南方澳南天宮附近山坡發生土石流，巨大石塊直接砸到民宅屋頂，屋主無奈表示已經不是第一次，連政府都派人來看過，最終還是不了了之。這一次可能是受到27日晚間規模7.0地震，加上連日降雨影響，山坡再次坍方。蘇澳鎮長強調，已經由公所派員清除土石，未來也會持續爭取預算，協助儘快改善問題，讓居民住得安心。

屋頂上堆滿石頭，怪手伸出機械手臂開挖，轉動方向把石頭裝進袋子裡，來回好幾次把坍方的落石一一清除，往上一看大面積土石崩落，樹木都被沖刷連根拔起，後山土石流爆發場面怵目驚心。

從遠處看過來，山坡禿了一大塊，下方就是民宅，巨大石塊全散落在住家天台，屋主擔心危險從天將，更無奈表示不是第一次發生。

屋主連先生說：「已經大概我看最少六七次了，行政院也有派人過來看，每一次都說好都說OK沒有問題，那幾百萬而已花一花弄一弄就好了，好像是後來就沒有錢就沒有下文了。」

土石坍方的地點，就在宜蘭南方澳南天宮，也是著名的金媽祖廟附近，不排除因為27日深夜規模7.0強震，加上連日大雨影響，土石鬆動引發土石流，附近住戶全都膽戰心驚就怕再次崩塌。

隔壁鄰居陳先生說：「有坍方過一次的話，它要穩固的話至少要10年以上，大家都不敢去動它，就讓它自然長樹木長草這樣子。」

蘇澳鎮長李明哲說：「這個中央並沒有核准我們這個工程，那我想我們這一次這個案子，我們會再重新把它送到縣府，由縣府送到中央希望能夠核准這個經費。」

鎮長強調接獲通報後，已經請公所派員現勘，也承諾會負責清除屋頂土石，而居民發聲清理表面只是治標，希望從根本解決落實居住安全。

