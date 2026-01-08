疑A土耳其「台灣中心」善款3百萬 1證據證明無侵占意圖！執行長不起訴

記者楊佩琪／台北報導

發生在2023年的土耳其大地震，讓設立在當地的「台灣雷依漢勒世界公民中心（台灣中心）」廣為人知，卻也爆出台籍執行長裘振宇疑似以「台灣中心維運募資計畫」名義，將透過募資平陸續募得的1700萬餘元台灣善款，其中330萬餘元流入自己口袋，涉公益侵占罪。全案台北地檢署偵查終結，裘男提出一筆款項交易證據後，檢察官認罪嫌不足，給予不起訴處分。

2023年2月6日凌晨，土耳其南部與敘利亞邊境處發生規模達7.8強震，造成近6萬人死亡。當時位在土耳其哈塔伊省雷伊漢勒的「世界公民」（又稱台灣中心）中心因收容台灣、土耳其難民，為台灣民眾知悉，不過也因此其所發起的募資活動，被爆疑有台灣民眾的善款被違法侵佔。

調查局獲報，裘振宇於2020年間，以為改善難民生活為名，透過「國際人道建築與教育協會」在第三方募資平台「挖貝WaBay」進行募款，募得約1700萬餘元新台幣。卻於2021年、2022年間，扣除手續費後，將其中2萬美金、5萬多歐元及台幣60萬餘元，一共台幣330萬元匯入裘男自己在德國、英國的私人帳戶，涉犯侵占公益罪。

不過對此，裘振宇強調，自己是不支薪的志工，款項中除了60萬元的建築教育協會人事費，其餘都用來支付自己先行代墊的款項，因「挖貝WaBay」要求提供非土耳其當地的帳戶，他才提供自己的私人帳戶給「挖貝WaBay」匯款。

裘振宇也提出其中一筆收到的捐款交易名義，顯示該筆善款立刻轉入台灣中心的帳戶。「挖貝WaBay」的會計主管也證實曾要求裘男提供非土耳其當地的帳戶，裘男也經常為台灣中心代墊款項。

檢方偵辦後認為，從交易明細上看來，裘男確實沒有侵吞意圖，加上「挖貝WaBay」會計主管的證詞，其辯詞可採，公益侵占罪嫌不足，給予不起訴處分。

