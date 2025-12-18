疑A柱死角！ 休旅車左轉「卡分隔島險翻車」 驚險畫面曝

台南市 / 綜合報導

台南北區有休旅車14日晚上，左轉到一半疑似A柱死角，左前輪卡到中央分隔島車輛差點翻覆，好在後續車輛重心回穩沒有波及其他用路人，不過當地其他路口過去也曾發生翻車事故，警方也提醒駕駛人行經路口轉彎時務必降 低 車速確保行車安全。

14日晚上7點多，台南北區中華北路大興街口，白色休旅車左轉到一半，突然間左前輪卡到中央分隔島，整輛車差點向右側翻，速度放慢再看一次，真的好驚險差一點點就要翻過去，嚇得機車騎士趕緊停下車輛深怕遭波及，好在後續車輛回穩。

不過當地其他路口過去也曾發生翻車事故，同樣也是左轉車，轉到一半疑似A柱死角，車輪卡到中央分隔島，但這輛車沒這麼幸運當場翻覆四輪朝天，當下駕駛左膝受傷一度影響當地通行，沒想到不到一周又差點發生翻車事故，第五分局交通小隊長蔡竣丞說：「本分局未接獲報案，呼籲駕駛人行經路口轉彎時，務必降低車速，注意道路標誌，及行人庇護島位置以確保安全。」

本案本分局未接獲報案，呼籲駕駛人行經路口轉彎時，務必降低車速、注意道路標誌及行人庇護島位置以確保安全，路口車流量大，尤其到了晚上夜色昏暗轉彎容易因為視線死角擦撞分隔島，雖然沒有釀成重大傷亡，但再看一次畫面車輛突如其來的傾斜瞬間也讓目擊民眾嚇出冷汗。

