疝氣修補次數越多 復發率越高
疝氣俗稱「脫腸」，是一種常見的腹壁疾病。腹腔內組織突出鼠蹊部，不僅會帶來反覆的疼痛與不適，患者更常面臨頻尿、尿急，甚至排尿不順或困難的困擾，嚴重影響日常活動、睡眠品質與工作能力。儘管傳統開放式手術是常見的治療方式，但竹山秀傳醫院微創中心主任蘇啟成醫師指出，疝氣修補次數越多，再復發的機率會越高。尤其先前手術造成的疤痕組織與嚴重沾黏，使得二次手術難度高、創傷大，對曾多次復發的患者而言，再次手術的挑戰與風險顯著增加。
面對復發型疝氣的複雜性，近年來外科醫師多建議病人採用腹腔鏡微創手術。蘇啟成主任解釋，微創手術具備兩大關鍵優勢：首先，腹腔鏡手術可避開前次手術的疤痕與沾黏，從腹壁後方以更穩固、無張力的方式進行修補，有效加強腹壁強度，將復發率降至5%以下。其次，微創技術特別適合處理雙側腹股溝疝氣或複雜的復發型疝氣患者，能夠透過相同的微小切口一次性處理多處病灶，避免兩側傷口帶來的雙重疼痛，減少了患者的痛苦與住院時間。
蘇啟成主任進一步以臨床案例說明微創手術的顯著療效，一位80歲男性患者，曾因鼠蹊部疝氣接受過三次傳統開放式手術，但疝氣問題卻反覆出現，使其晚年生活備受困擾。面對高齡與多次手術史帶來的挑戰，醫師透過微創技術，得以避開舊有疤痕組織，從腹壁後方精準修補並置入人工網膜。術後患者恢復良好，疼痛感顯著降低，並能更快恢復日常活動，重拾生活信心。另有一位51歲男性患者，雙側鼠蹊部疝氣曾兩度接受傳統手術，均告失敗。由於雙側疝氣與多次復發的複雜性，傳統手術創傷大、恢復期長。腹腔鏡手術的優勢在此案例中透過一次手術成功解決了其雙側復發困擾，術後患者恢復迅速。
蘇啟成主任補充，腹腔鏡微創疝氣修補手術透過高解析影像和精準操作，能有效克服復發的難題，並具備傷口小、疼痛輕、恢復快等普遍優勢。微創技術適用於所有的病人，尤其對於工作性質較粗重或運動員患者，其快速恢復和長期穩定性更具顯著優勢。
隨著醫療科技的進步，醫師建議曾多次手術失敗或面臨雙側疝氣困擾的患者，應與專業醫師充分溝通，選擇適當手術，以期徹底擺脫疝氣帶來的困擾。
其他人也在看
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 10 小時前
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 6 小時前
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 3 小時前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 7 小時前
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 5 小時前
8萬人研究證實！多吃「1食物」延緩老化 護心又抗發炎
若想追求健康老化，就要從飲食下手。腎臟科醫師江守山表示，一項研究發現，多攝取富含類黃酮的食物，例如黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果等，有助於維護血管健康、減少炎症，進而延緩老化速度，預防認知能力下降和身體機能衰退。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
45歲男曾胖到280公斤！足不出戶6年 靠這方法瘦到80公斤
一名45歲吳先生，10多年前，靠吃紓壓體重飆破280公斤，透過飲食、運動和減重手術，成功減至80公斤。吳先生笑著說：「我終於看到肚子下面的世界了。」 他靠飲食、運動和手術 成功減重200公斤健康2.0 ・ 13 小時前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 5 小時前
感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸
天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
55歲女「愛吃保健品」腎臟宛如90歲！5大地雷曝光 魚油也上榜
吃保健食品要小心！醫師江永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發布貼文，表示亂吃保健食品可能比不吃還要傷腎，他表示，「保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是補，而是害」。鏡報 ・ 14 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 1 天前
血壓藥什麼時間吃最好？早上吃、飯前吃？這種人晚上也要吃
血壓藥早上服還是晚上服，飯前服還是飯後服？是高血壓患者經常詢問的話題。由心臟外科醫師告訴你，服用降血壓藥的正確時間。 血壓藥一天吃幾次？ 中國醫學科學院阜外醫院心臟外科副教授、副主任醫師孫宏濤健康2.0 ・ 13 小時前
它是功能性食物！降血糖、血壓、血脂、護腸道：趕快吃起來
火龍果給人「高纖、低熱量」的印象，但營養師薛曉晶表示，研究已證實，紅肉火龍果的健康效益驚人！從血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。紅色火龍果富含膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都勝於白肉品種，且因富含多酚、類黃酮及甜菜紅素等植化素，都是超強抗氧化劑。她建議，民眾今天就開始食用！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
長期喝「1飲品」！唐玲抗癌後又確診糖尿病 醫師示警：是澱粉加糖
唐玲坦言，當時只是覺得燕麥奶口感香濃順口，搭配咖啡飲用方便又健康，未曾料到長期飲用竟會導致血糖問題。她強調，目前透過飲食控制，已成功將血糖值降至穩定狀態，呼籲有類似習慣的民眾應多加留意。對此，婦產科醫師邱筱宸也在其臉書粉專發文說明，燕麥奶雖然標榜健康，但...CTWANT ・ 12 小時前
小腿為何被稱第二顆心臟？ 醫師：長期久坐恐引發靜脈疾病風險
文/陳亭安 新竹馬偕紀念醫院心臟外科醫生 你聽過「小腿是人體的第二個心臟」這句話嗎？你可能覺得困惑，小腿是一個 […]民眾日報 ・ 9 小時前
「掉肌肉」比你想的早！ 醫界診斷共識變了：50歲就該篩檢肌少症
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 「掉肌肉」來得比你想像中的更早！亞洲肌少症工作小組（AWGS）公布最新診斷共識，正式將肌少症的篩檢年齡從原本的65歲，大幅提前至50歲，領銜完成這份亞洲版診斷共識的台北市立關渡醫院（委託台北榮總經營）院長陳亮恭指出，這項調整意味著肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就必須正視肌少症帶來的健康風險。 該項新診斷共識，...匯流新聞網 ・ 10 小時前