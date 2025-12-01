疝氣修補次數越多 復發率越高

疝氣俗稱「脫腸」，是一種常見的腹壁疾病。腹腔內組織突出鼠蹊部，不僅會帶來反覆的疼痛與不適，患者更常面臨頻尿、尿急，甚至排尿不順或困難的困擾，嚴重影響日常活動、睡眠品質與工作能力。儘管傳統開放式手術是常見的治療方式，但竹山秀傳醫院微創中心主任蘇啟成醫師指出，疝氣修補次數越多，再復發的機率會越高。尤其先前手術造成的疤痕組織與嚴重沾黏，使得二次手術難度高、創傷大，對曾多次復發的患者而言，再次手術的挑戰與風險顯著增加。

面對復發型疝氣的複雜性，近年來外科醫師多建議病人採用腹腔鏡微創手術。蘇啟成主任解釋，微創手術具備兩大關鍵優勢：首先，腹腔鏡手術可避開前次手術的疤痕與沾黏，從腹壁後方以更穩固、無張力的方式進行修補，有效加強腹壁強度，將復發率降至5%以下。其次，微創技術特別適合處理雙側腹股溝疝氣或複雜的復發型疝氣患者，能夠透過相同的微小切口一次性處理多處病灶，避免兩側傷口帶來的雙重疼痛，減少了患者的痛苦與住院時間。

蘇啟成主任進一步以臨床案例說明微創手術的顯著療效，一位80歲男性患者，曾因鼠蹊部疝氣接受過三次傳統開放式手術，但疝氣問題卻反覆出現，使其晚年生活備受困擾。面對高齡與多次手術史帶來的挑戰，醫師透過微創技術，得以避開舊有疤痕組織，從腹壁後方精準修補並置入人工網膜。術後患者恢復良好，疼痛感顯著降低，並能更快恢復日常活動，重拾生活信心。另有一位51歲男性患者，雙側鼠蹊部疝氣曾兩度接受傳統手術，均告失敗。由於雙側疝氣與多次復發的複雜性，傳統手術創傷大、恢復期長。腹腔鏡手術的優勢在此案例中透過一次手術成功解決了其雙側復發困擾，術後患者恢復迅速。

蘇啟成主任補充，腹腔鏡微創疝氣修補手術透過高解析影像和精準操作，能有效克服復發的難題，並具備傷口小、疼痛輕、恢復快等普遍優勢。微創技術適用於所有的病人，尤其對於工作性質較粗重或運動員患者，其快速恢復和長期穩定性更具顯著優勢。

隨著醫療科技的進步，醫師建議曾多次手術失敗或面臨雙側疝氣困擾的患者，應與專業醫師充分溝通，選擇適當手術，以期徹底擺脫疝氣帶來的困擾。