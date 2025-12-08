「疣胸琉璃蟻」低海拔迅速擴散 農地蟻害嚴重尚無適用農藥

長期進行野外調查工作的生態研究者李璟泓，裝設在南投、彰化、雲林等地區的自動照相機，都被疣胸琉璃蟻入侵。

生態研究者李璟泓表示，「鑰匙鎖就一堆了，我們要把它清乾淨才能打開，目前最有用的大概就是刷子，每次為了這個，就會多很多的時間，在處理螞蟻的問題。」

疣胸琉璃蟻喜歡吃蚜蟲與介殼蟲排出的蜜露，光靠吃糖水就能存活，多蟻后、多蟻巢的型態，會形成互相連結的超級群落，團結合作因而能快速擴散。

其實台灣1900年就有疣胸琉璃蟻的紀錄，林宗岐教授表示，當時牠們是外來種。他以基因追索發現，10年前開始大規模擴張的是再次入侵的族群。

國立彰化師範大學生物學系特聘教授林宗岐指出，「源頭還是有一個入侵種被帶進來的，不管什麼方法帶進來，然後從農業環境溢散到自然環境下，然後之後整個擴展再反撲到農業環境，反撲到我們的居家環境來。」

蟻害最嚴重的是農地，但因為琉璃蟻沒有直接傷害作物，農業部認定牠們並非農業害蟲，因而無法推薦用藥，只能建議農友用濃度3%的硼砂糖水餌劑使琉璃蟻脫水而死，來降低數量。

防檢署署長杜麗華表示，「硼酸3%，過多過少都不好，過多過少都不好。」

彰化縣農業處農務暨植物保護科科長黃松欽回應，「我們在大面積的果園裡面，因為硼砂加糖、加水，你一定要有容器裝，如果一個雨來了，就又稀釋掉了，如果天氣不下雨又太乾旱了，它會蒸發，這個幾乎沒辦法去控制。」

琉璃蟻影響的範圍橫跨自然環境、農地與住家，牠們會在這些場域之間移動，但管理權責如何劃分目前並不明朗，能否建構跨部會的團隊，將是這場蟻患防治的關鍵。