疫後人口紅利警訊！去年淨遷徙由正轉負 人口紅利支撐力道轉弱

疫後人口流動再度出現警訊。不僅台灣已連年面臨「生不如死」、自然增加人口持續為負，去年連社會增加也同步翻轉。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

疫後人口流動再度出現警訊。不僅台灣已連年面臨「生不如死」、自然增加人口持續為負，去年連社會增加也同步翻轉。內政部最新統計顯示，2025年台灣整體淨遷徙由正轉負，全年遷入人數105萬7,397人、遷出人數106萬6,029人，淨遷出8,632人，為疫情後再度出現人口外流現象，顯示人口紅利支撐力道明顯轉弱。

人口成長來源主要來自「自然增加」與「社會增加」兩大面向，前者反映出生與死亡差距，後者則涵蓋人口遷入、遷出，包括戶籍新設與廢止等變動。

進一步觀察國際人口移動，2025年自國外遷入及初設戶籍人數為3萬9,152人，年減1萬3,882人、衰退26%；反觀遷往國外人數大幅攀升至6萬4,249人，大增3萬9,711人，增幅高達161%，使全年國際淨遷徙轉為負2萬5,097人，成為社會增加由正轉負的關鍵因素。

回顧近十年趨勢，2015年至2019年社會增加數長期維持正成長；2020年至2022年受COVID-19疫情與邊境管制影響，連續出現淨遷出。隨2023年邊境解封，國際移動快速反彈，當年淨遷入達22萬5,599人，2024年仍有4萬7,029人的淨遷入；但2025年隨出國人數明顯放大，國際人口流動再度翻轉為淨遷出。

內政部說明，相關統計係結合移民署出入境等資料，若出國連續兩年以上未入境，將視為遷出國外，因此2025年遷出國外人數，多反映2023年出國狀況；至於遷入，則須為先前遭除籍、返台後申請恢復戶籍者。

內政部分析，國際遷徙多與工作、移民型態相關，例如出國留學，通常一年當中的寒暑假仍會返台，原則上不太容易被列為遷出，但若是國人赴海外工作，三、五年未曾返台，就會被認列遷出，返國任職時即須重新設籍。2020年至2022年間，疫情造成國際移動受限，遷入驟減、遷出放大，使社會增加波動劇烈；隨疫情因素逐漸淡化，未來人口移動可望回歸常態。

此外，去年新設戶籍1萬7,274人，較2024年的1萬9,117人減少約一成，由於初設戶籍涵蓋海外出生子女返台設籍、外國人歸化，以及陸港澳人士來台定居等，顯示外來人口挹注亦同步趨緩。

