疫後留學貸款快速回溫 前10月貸放金額翻倍

疫情過後海外校園恢復正常，出國留學逐步回升，相關融資需求隨著上揚。銀行業者觀察，今(2025)年以來，留學貸款成長力道明顯放大，1至10月貸放金額比去(2024)年同期成長逾1倍，顯示留學相關金融業務快速走出疫情陰霾，重回成長軌道。

從整體趨勢來看，留學貸款需求與出國人數變化高度連動。疫情期間，海外留學人數一度大幅減少，相關貸款承作量同步下滑。隨後邊境管制解除、海外課程回歸實體教學，自2022年起留學人數逐漸彈升，推動貸款申辦件數與撥貸規模穩步走高，整體表現已接近疫情前水準。

在公股銀行中，土銀的承作數據最具代表性。土地銀行表示，留學貸款近3年新申辦案件與貸放金額持續提升，今年前10月新申辦件數較去年同期增加約50%，貸放金額年增率更達154%。而同時承作教育部留學貸款及自辦留學貸款的臺灣銀行指出，疫情期間貸款件數曾明顯萎縮，近年整體承作量已恢復至疫情前水準，業務表現趨於穩定。

民營銀行方面，玉山銀行疫情後申貸數量回穩，其中去年的成長幅度最為明顯，今年承作件數推估與2023年相近，後續須視當年度學生實際出國就讀人數而定。中國信託近年雖受到少子化與國際政經環境等因素影響出現波動，但整體承作情形仍然持穩。

至於以地方政府專案為主的銀行則呈不同走勢。台北富邦因承作的台北市青年留學生就學貸款占比較高，而2020年因新冠疫情爆發，新承作金額明顯下滑；2021年至2024年間新承作金額回彈，今年整體表現則與去年相當，推測與美國、英國、加拿大等主要留學國家收緊留學政策有關。

其他銀行的承作情況顯示相關需求仍具支撐力。合庫銀行統計，去年全年留學貸款撥貸件數接近50件、金額約3,600萬元；今年1至10月撥貸件數已接近60件，金額約4,500萬元，恢復上升走勢。

銀行業者分析，留學貸款市場除受疫後出國潮帶動外，也與少子化、各國留學政策調整及國際環境變化等因素有關。在留學需求逐步回穩下，貸款業務已走出疫情低谷，後續將隨出國留學人數變化而動態調整。

