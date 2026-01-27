疫後第7家 樂園黃金線退色 台聯客運收攤

台聯客運民國88年起開通台北至小人國與六福村路線，成雙北到2大樂園黃金路線，免轉車吸引旅客搭乘，但仍難擋客運寒冬。業者宣布，長期虧損無力經營，現行5350台北市-小人國-六福村、9001台北市-國道3號-中壢路線2月1日起停駛，由亞通客運代駛。公路客運含國道與一般公路，台聯將成疫後第7間結束營運的公路客運業者。

台聯客運為台灣租車旅遊集團子公司，台北至小人國路線88年通車後延駛至六福村，自松山機場出發，行經捷運忠孝敦化、中和景安站，經龍潭直達樂園門口，受遊客喜愛，昔假日尖峰在松機候車常大排長龍。民眾回憶，此路線在當年也是「前往歡樂第一站」。

客運業受成本攀升、旅遊型態改變、私人運具普及等影響，經營寒冬未解。台聯客運宣布，公司長期處虧損狀態，無力繼續經營，交通部公路局1月21日同意台聯2條路線停駛申請，並同意2月1日起由亞通客運代駛，路線編號及站位暫時不變，初期車輛仍是台聯樣式，陸續將改亞通樣式，已向各平台購買的套票仍可使用。

至於台聯93年開闢的9001路線，是由國光、中壢客運聯營，台聯班次也由亞通代駛，另2家業者班次不受影響。公路局表示，台聯客運因受集團旗下公司財務問題影響，申請停駛5350、9001國道路線，已協調亞通客運無縫轉換代駛。

據統計，109年2月起受疫情影響，共7間業者完全結束經營，包括國道路線的阿羅哈客運、長榮客運、皇家客運、福和客運及台聯客運，及行駛一般公路的中南客運與花蓮客運。另日統客運也於112年退出國道客運市場，但仍經營一般公路客運路線。