疫後運動潮全回來了！這家營收翻倍成長 運動經紀開始收割

財經中心／余國棟報導

展逸國際自有IP品牌(BE HEROES) 2026早安台北城市路跑開賽記者會。（圖／展逸國際）

展逸國際（6798）營收成長主要受惠於下半年消費市場動能回升，成功拓展多元新客戶專案，以及慢跑事業群業務效益顯現；展望全年，公司仍以維持穩定獲利為目標。2025 年 12 月營收達0.86億元，單月營收較11月成長11.13%，較2024年同期成長26.18%，全年合併營收達 7.38 億元，年增 7.07%。

展逸國際自啟動IPO以來，2019年營收為4.78億元，疫情期間2020-2022年合計營收為11.91億元，疫情後2023-2025年的營運體質全面性提升，合計營收為22.07億元，較疫情期間實現「翻倍」成長，顯示市場布局效益已逐漸發酵，憑藉每年在兩岸舉辦逾 200 場運動賽事及品牌行銷活動的豐富經驗，展逸國際已建立標準化作業流程與高效執行力，成功構築產業的高競爭門檻。

展逸國際透過「運動教育與場館」、「運動經紀」與「B2C 賽事」三箭齊發，厚植長期動能。其中，運動教育與場館部分，隨著疫後運動消費市場回流，場館使用率與運動教育課程參與度顯著提升，帶動營運效益顯著提升；經紀業務則步入收割期，旗下選手如徐若熙、林立等分別取得日職及中職高規格合約。

此外，高附加價值的 B2C 慢跑事業群已進入成熟期，除既有 IP 路跑外，2026 年已規劃多場賽事活動，預期將顯著貢獻營收，帶動 B2C 業務比重持續攀升，為公司創造多元且穩定的獲利來源。

