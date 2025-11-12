疫後高薪光環褪色？直擊外送產業現況！【獨立特派員】
外送員月收入還有10萬行情嗎？ 直擊疫後產業現況！
小齊，為了還四百萬的債而拚命跑單，每天工作14到15個小時，這樣的生活，已經持續了五年。
「有時候跑單，還跑得挺孤單的，我好像怎麼繞都繞不開這個台北。那感覺就像是鬼打牆一樣，怎麼走都是會回到原點一樣。很想要去別的地方，但是知道別的地方一定不會比現在好，所以你只能留在同樣的地方，離不開它。」
根據統計，外送員曾在疫情期間來到將近18萬人的高峰，月入10萬元的行情也時有所聞。但隨著疫後服務需求減少，市場萎縮，外送員的高薪光環也慢慢褪色。如今從業人口已降低至15萬人左右。
「總共外送是五年，可是比較常跑的西區，應該跑了兩年多了。你想在哪邊上線，就在哪邊上線，只要是台北都可以。當然是最熟悉的地方，你路越順，
店家跟客人都熟悉才最好跑。」
不畫地自限！ 外送員先存錢，再逐夢
另一位主角阿源，雖然沒有一技之長，卻有著滿腔熱血，是跑單成績名列前茅的優秀外送員。
「我開始跑外送是從跑熊貓開始，那時候一天跑十四到十五個小時。但是我自從轉到Uber Eats之後，一天只要跑十二個小時到十三個小時。如果我今天又轉…因為現在Uber薪水一直在降嘛！你看！現在（頂薪）九萬。」
在外送圈闖出一番成績的阿源，並沒有耽溺於這個舒適圈。他有買房的規劃，也希望自己有朝一日能開店創業當老闆。
「跑單喔……應該還可以跑個四、五年吧？大概跑到三十五、六歲的時候，應該至少會有買房的頭期款。假如說開店，一個月也可以賺到十萬，但是我一天工作只要八個小時或九個小時，那我時數是不是縮短，可以去做更多自己的事情。外送不能跑到終身啦！可能我接觸的東西不夠多，目前只想求穩。」
財務焦慮與職業倦怠雙重打擊 徬徨的30歲怎麼走？
2024年10月，強颱山陀兒襲台，全台22縣市停班、停課，2大外送平台也宣布，因受颱風影響，於停班課縣市暫停提供外送服務。
「現在明天放假，如果你再放一天，連放三天，你真的沒錢，哀怨……」
一場颱風，颳出了小齊的財務焦慮，也意識到自己對這份工作開始產生了「職業倦怠」。
「我有拿過台北熊貓第一名，以前是很拚的那種，然後現在就對它沒有愛了……」
日復一日的外送工作，讓喜歡追求新鮮感的小齊，萌生了轉職的念頭。
「以前的專長就只有餐飲，但是我現在不想做餐飲了。現在光銀行就有四、五家要還，還有保險、電話費、房租、健保分期、工會、信用卡，那些加一加，一個月就快六萬了。繳到明年，大概剩一年多就繳完了。」
30歲了，然後呢？小齊的未來該何去何從？在徬徨的時刻，他想起了年少時代的回憶。
「我上次跟阿源環島大概十六、七歲，無聊就走。那時候第一次，每個地方都很新奇、很開心、很快樂，說走就走的旅行。現在就沒有以前那麼純粹與簡單。」
在日復一日的工作環境下，有人選擇暫時留下，任勞也認命；有人悄悄離開，踏上說走就走的旅程。對許多人來說，三十歲就像是人生的一道關卡，在滿懷著焦慮與期待中，努力為自己的人生尋找出口。
不敵強風浪襲 金門竣深工作船半沉岌岌可危
