疫情下長期照顧的人倫悲歌！ 石崇良表態支持總統特赦
【NOW健康 編輯部／整理報導】2023年新冠疫情期間台北市一名79歲劉姓婦人向警方自首，自己殺了照顧50年，癱瘓在床的兒子。當時她染疫重症，在身心俱疲情況下，悶死多年來身心障礙的兒子，一審判刑2年6個月，而法官在判決書上寫「建請總統特赦」。衛福部長石崇良被問及此事，明確回應「我支持總統特赦」。
長照悲歌引特赦討論！ 80歲母照護腦麻兒50年後弒子
民進黨林月琴於立院衛環委員會質詢時表示，一名80歲母親照顧罹患腦性麻痺的兒子超過半個世紀，最終在身心俱疲下親手結束孩子生命，案件震撼社會。法官認為情節特殊，建議總統考慮特赦。
林月琴指出，審判雖然是司法權責，但長照是衛福部的責任，問石崇良：「請問是怎麼看？支不支持總統特赦？」
衛福部長石崇良表態支持總統特赦 政府需給照顧者更多支持
「我支持總統特赦」石崇良說，這起案件發生在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，該名老母親因染疫無法照顧孩子，導致悲劇發生，從中反映出一件事情，對照顧者的支持，政府需要做得更多。
石崇良指出，此個案聘用外籍看護，也可申請喘息服務，但對於照顧者本身來說，照顧的路漫長，長期下來累積許多壓力。為此，近年來衛福部著重家庭照護者支持據點，提供心理協談、諮詢，指導照顧技巧等，希望透過宣導，讓讓更多人瞭解相關資源。
「照顧假」仍不足 石崇良承諾評估「完整照顧假體系」
林月琴表示，長照家庭發現需求至建立可維持的照顧節奏，至少需1個月時間，但「照顧假」部分，包括長照準備假等，目前仍不足，需要勞動部、衛福部開會協商，若要建立完整照顧假體系，關鍵在於兩部會合作。
石崇良答詢表示，將詳細評估完整的照顧假體系，另積極加強無縫轉銜，無論是出院準備、長照資源介入時間等，努力縮短時間。
疫情下長期照顧的人倫悲劇！ 法官罕見建請總統特赦
該起人倫悲劇發生於疫情期間，老婦人確診後，在房間隔離，擔心自己如果病死，無人照顧重度小兒麻痺、終身臥床的兒子，含淚將其悶死。
一審法官認為，被害人長年臥床，身形卻跟一般成年男子無異，身上也沒有褥瘡，可見受到妥善照顧，但殺人罪最低本刑10年，法官依自首、情堪憫恕，刑期減半再減半，判2年6個月，法官於判決書最後建請總統特赦。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸膚質非乾即油？混合肌是常態 AI皮膚檢測讓保養更精準
▸高度近視小心核性白內障 醫揭飛秒雷射白內障手術優勢
其他人也在看
79歲父悶死腦麻女「照顧近50年」也建請特赦 高院打臉：法院無權
近期引發社會關注的北市8旬婦人照護腦麻兒50年，因為母子先後感染新冠肺炎讓婦人身心俱疲，因此用膠帶將兒子悶死遭到起訴。台北地院一審合議庭歷經數次減刑後，依法只能判處最低刑度2年半，劉婦將面臨牢獄之災。對此，法律粉專也貼出一起3年前高院判例，指出一起類似的案件，當時法院也建請總統特赦，但高院打臉表示「法院無權建請總統對被告給予特赦」，因此也是維持最低最低刑度2年半，粉專指出又是一起冷冰冰的判決。太報 ・ 16 小時前
黃國昌再赴校園演講題目曝光 網嗆「請鬼拿藥單」
即時中心／徐子為報導繼政大政治系學會邀請民眾黨主席黃國昌赴校園宣講後，東吳大學政治系學生會臉書粉專今（16）晚發文，宣傳黃國昌將於下（12）月3日晚間7時於東吳大學外雙溪校區舉辦「社會運動的下一步 走進體制內的抗爭者」講座。消息一出，再度引發網友熱議。民視 ・ 12 小時前
鍾嘉浚罕見健身房曬近照 自爆決定要開啓減肥大計
鍾嘉浚罕見健身房曬近照 自爆決定要開啓減肥大計娛樂星聞 ・ 9 小時前
封存三毛的光與影！新加坡國寶級藝術家黃意會《不要告別》深情登場
新加坡國寶級藝術家黃意會，以深厚筆觸追憶文學女作家三毛，推出《不要告別-三毛與我的台灣印記》個展，即日起至12月7日在豐原葫蘆墩文化中心展開。展名取自三毛作詞、李泰祥作曲的經典民歌〈不要告別〉，象徵將美好封存在心的深情告白，也為黃意會半世紀創作旅程寫下最溫柔的一章。中時財經即時 ・ 14 小時前
肌少症不只會跌倒！醫師揭高齡者骨折後一年死亡率達3成
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌肌少症是高齡族群的隱形殺手，不僅造成行動遲緩，更大幅提高跌倒與骨折風險。研究顯示，70歲後肌肉量每年下降1～2%，肌力甚至流失3～4%，若合併骨質疏鬆，髖關節骨折後一年內死亡率可高達30%。預防關鍵在於「肌肉與骨骼雙管齊下」：定期重量與平衡訓練、充足蛋白質與維生素D攝取，並檢視居家安全。從中年開始維持肌力與骨密度，才能遠離跌倒風險，延緩老化、守護行動力。隨著人口老化，肌少症已經成為全球高齡族群健康的隱形殺手。它不只是行動遲緩的問題，更與跌倒風險增加、骨折甚至死亡率上升息息相關。根據流行病學研究，70 歲之後肌肉量與肌力的流失速度明顯加快，每年可能下降 1%～2%，肌力則下降更快，可達 3%～4%。若再合併骨質疏鬆，跌倒後骨折的機率大幅上升，其中髖關節骨折患者一年內死亡率可高達 20%～30%，對生活品質與壽命都造成重大威脅。什麼是肌少症？世界衛生組織（WHO）將肌少症定義為與年齡相關的骨骼肌質量與肌力減少，並伴隨身體機能下降。臨床診斷通常依據三個要素：肌肉量測量（DXA 或生物電阻抗分析 BIA）肌力評估（握力測試）身體功能測試（行走速度）肌少KingNet 國家網路醫藥 ・ 21 小時前
疑涼拌河豚皮惹禍？ 9人嘔吐送醫 衛生局採樣送驗
屏東縣 / 綜合報導 台南一間公司共180人到恆春進行員工旅遊，昨(15)日中午在海鮮餐廳用餐後，有9人陸續在下午出現嘔吐、腹瀉情況，有旅客懷疑問題可能出在海鮮餐廳的午餐，涼拌河豚皮，餐廳業者則強調他們使用的是無毒河豚， 會接受調查釐清發生什麼事 ，衛生局後續將依結果釐清是否為食物中毒，並依食安法進行處辦。公司旅遊到恆春，傳出疑似食物中毒，衛生局人員今(16)日上午，前往餐廳進行採檢，這一團來自台南，員工旅遊共180人，15日中午到恆春海鮮餐廳吃午餐，下午陸續有9人嘔吐、腹瀉，抵達飯店還沒用晚餐，就先送他們就醫，目前都已經離院。有旅客懷疑問題可能出在，海鮮餐廳的涼拌河豚皮，不過由於有遊客出發時，早已身體不舒服，因此確切原因還要進一步釐清。餐廳業者強調跟他們沒關係，而屏東縣衛生局接獲通報，已經展開調查。屏東縣衛生局食品藥物管理科科長陳彥任說：「採集環境檢體6件，及食餘檢體1件送驗。」問題出在哪裡，衛生局追溯調查遊客旅遊前身體狀況，也調閱餐廳食材來源製作流程，並採集相關檢體化驗，釐清是否為食物中毒。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
冷戰讓金門女性走出家門 邊境之光刻劃三代人韌性
（中央社記者吳玟嶸金門16日電）學者劉香蘭訪談金門老中青三代女性寫成「邊境之光」，記錄冷戰對她們帶來挑戰與機會。劉香蘭說，金門過去敘事少見女性身影，盼持續書寫讓更多人看見金門女人韌性與貢獻。中央社 ・ 16 小時前
川普再動用特赦權 兩國會暴動案被告獲釋
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普最近針對2021年1月6日國會暴動相關調查案簽署了兩項特赦，包括一名因恐嚇要對FBI探員開槍而被定罪服刑的女性，以及一名因非法持槍罪尚在服刑的男子。中央社 ・ 1 天前
不只老母悶死癱兒！5年前「父殺腦麻女兒」 北院求特赦結局悲涼
81歲老母因長照壓力悶死癱瘓兒引發社會震撼，北院一審輕判並建請特赦。《法庭觀察日記》指出，5年前也曾有老父悶死腦麻女兒的特赦案卻不了了之。隨著長照悲劇屢見不鮮，社會再次反思制度缺口與照護困境。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
江啟臣訪團抵美 將轉巴拉圭
記者康子仁∕台北報導 立法院副院長江啟臣十六日上午率團出訪美國及巴拉圭…中華日報 ・ 11 小時前
北門衛所與新營醫院合作中醫巡診場次擴增 偏鄉長者健康照護更有保障
北門區位於臺南沿海，總人口不到1萬人，但其中65歲以上長者佔24%，人口結構高度老化且醫療資源不足，北門衛生所自110年起與衛福部新營醫院合作推動「中醫多元醫療照護計畫」，每週二定期提供中醫巡診服務，迄今已服務超過6000人次，深受居民肯定；因民眾就醫需求熱烈，今年11月起加開每週五下午診次，成為全國首例每週提供兩診次的中醫巡診服務，讓偏鄉長者的健康照護更有保障。北門衛生所診療空間完善，設有獨立診察室、診療室與藥局，服務品質媲美醫院，推動過程中也獲得社會各界熱心支持，友鋮公司捐贈二組遠紅外線儀，蚵寮保安宮主委洪明農捐贈10孔電針機，提升治療多元性與舒適度。北門區衛生所表示，中醫巡診開辦以來雖歷經疫情與人力挑戰，但服務量穩定推進，其中女性約佔六成，以中高齡族群為主要服務對象 ...台灣新生報 ・ 1 天前
5年前新北7旬翁殺腦麻女兒！北院求特赦 遭高院駁回
北市一名81歲老婦因年老病弱，擔憂無法再照顧重度身心障礙的53歲兒子，將裝有1萬元的紅包袋塞入兒子口中後悶死他，一審遭台北地方法院判刑2年半，並籲請總統特赦，引起各界關注。然而在過往的案例中，高院判決中曾提到「法院無權建請總統對被告給予特赦」。中天新聞網 ・ 14 小時前
比特犬當街追咬浪浪「疑非首次」 飼主沒繫繩恐挨罰
高雄市 / 綜合報導 14日晚間九點多，高雄一名飼主，帶著愛犬比特犬外出，沒想到行經仁武文中一街時，愛犬竟然撲向一隻流浪犬，緊咬不放，儘管過程中，飼主及見狀民眾試圖要將犬隻分開，仍然沒效果，直到飼主用辣椒水、水桶等器具，才將兩隻犬隻分開，不過這過程附近民眾看傻眼，因為被列為危險性犬隻的比特犬，外出竟然沒繫狗鍊，如果有民眾因此受害，後果也不堪設想，現在農業局表示，最高將開罰十五萬元。 監視器畫面拍下，一隻黑犬走在道路上，沒多久後，繫著項圈的黑犬，卻奔跑而來，展開追咬，遭咬的黑犬奮力掙脫，但絲毫沒效果，騎乘機車飼主，眼看狀況不對，上前要將兩隻犬隻分開，卻沒效果，一旁住戶，更拿出水瓢，朝著兩隻犬隻灑水，但還是沒效，直到飼主拿起掃把水桶，奮力朝著犬隻一敲，才成功將兩犬分開。附近住戶說：「拖來這裡用水不行，再用水桶蓋住，我們不認識他也不知道他是誰住在哪，他都騎機車，狗綁在後面讓牠跑，像我們這裡也有一隻流浪狗，他也是用狗來咬。」事發地點就在，高雄仁武文中一街，14日晚間九點多，走在道路上的黑色流浪犬，無預警遭到，與飼主外出的比特犬緊咬不放，民眾見狀趕緊通報警方，因為這情況，疑似已經並非第一次，民眾說：「那種狗如果真的要牽出來的話，要牽繩跟嘴套。」高雄市動物保護處副處長段奇漢說：「比特犬為農業部公告危險性犬隻，依動保法第20條第二項規定出入公共場所，或公眾得出入場所，需要有成人伴同。」事發影像清楚顯示，當時比特犬外出就是沒繫狗鍊，現在還咬傷其他犬隻，農業局也將要開罰，最高金額上看15萬元，杜絕這危險又違規的情形再發生。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
超辣正妹上身只裹一塊布！坐下「可愛腰間肉」炸出 竟是最懂事女友
（記者洪承恩／綜合報導）南韓網紅金奈見（Nahyun Kim）因一段「安慰心情不好男友」街訪片爆紅，被封為「最 […]引新聞 ・ 17 小時前
季節交替易焦慮 中醫師圖示「吃好 心情好」
[NOWnews今日新聞]季節變化會影響情緒，尤其在秋冬交替時節，日照減少可能導致季節性情緒失調。台中市潭子區其澤中醫副院長李沛穎中醫師表示，近來常遇到情緒焦慮患者求診，詢問有無「食療」紓解法，他特別...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
美參議員費特曼跌倒縫20針 臉傷康復已返家休養
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國民主黨籍聯邦參議員費特曼（John Fetterman）今天表示，自己在13日跌倒，導致臉部縫了20針，目前已經出院回家。中央社 ・ 18 小時前
安眠藥不是萬靈丹！睡眠困擾需全方位治療
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌南部一名醫師開立「睡前服用23顆藥」的震撼處方，引發社會對安眠藥濫用與過度開藥的警覺。安眠藥雖能短期助眠，長期使用卻恐導致依賴、記憶衰退與跌倒風險上升。專家提醒，睡眠障礙應從生活壓力、作息不規律等根源著手，搭配認知行為治療（CBT-I）、放鬆訓練與睡眠衛教，才是長久改善之道。睡得好，不靠藥，從健康行為開始。近日南部一名醫師開立「睡前服用 23 顆藥物」的處方，其中包含 6 種管制藥物，引發社會對安眠藥濫用與過度處方的高度關注。此事件不僅凸顯部分臨床處方過度依賴藥物，更提醒我們正視睡眠障礙背後的多重原因與治療方法。一、安眠藥的角色與風險安眠藥透過影響中樞神經系統，促進鎮靜與縮短入睡時間。臨床上常見類別包括：苯二氮平類（Benzodiazepines）：如 Diazepam、Lorazepam，起效快，但長期使用易導致耐受性與依賴。非苯二氮平類（Z-drugs）：如 Zolpidem、Zopiclone，副作用較低，但依舊存在成癮風險。褪黑激素類藥物：主要調節生理時鐘，對特定睡眠相位延遲症患者有效。根據台灣精神醫學會建議，安眠藥應「短期、低劑量、間歇KingNet 國家網路醫藥 ・ 21 小時前
12歲女童腦幹腫瘤復發！「精準醫學」成功控制、提升存活率
【健康醫療網／編輯部整理】12歲的小語被診斷出腦幹低惡性度膠質瘤，手術部分切除後原本採追蹤觀察，但一年後復發，放射與化療效果有限，腦幹功能也逐漸惡化。由於腦幹手術風險極高，醫療團隊改以次世代定序（Next Generation Sequencing, NGS）分析腫瘤基因，發現帶有BRAF基因突變，隨即使用口服標靶藥物治療。幾個月後，影像顯示腫瘤縮小，症狀明顯改善。如今16歲的小語仍在口服藥物控制下穩定追蹤，生活品質良好。 基因定序助攻 開啟腦瘤治療新紀元 NGS是一種高效率的基因分析技術，能在短時間內同時檢測數百個與癌症相關的基因。林口長庚兒童血液腫瘤科張從彥說，透過NGS可找出腫瘤的突變點，幫助醫師選擇最合適的藥物，避免使用無效或副作用大的治療。這不僅提升療效，也讓兒童能以更低負擔的方式長期控制病情。 以BRAF、NTRK、NF1等基因突變為例，目前已有多種針對性的標靶藥物可用，包括dabrafenib/trametinib、tovorafenib、larotrectinib、entrectinib、selumetinib等，甚至搭配免疫檢查點抑制劑pembrolizumab，讓過健康醫療網 ・ 18 小時前
台灣馬術治療的德國血統
林嫵恬來自德國。為了幫助罹患腦性麻痺的女兒安安，她毅然放棄安穩的工作，投身馬術治療，成為推動台灣馬術治療發展的重要推手。德國之聲 ・ 17 小時前
八木勇征為健身增重8公斤 自豪背部肌「看了都會想要抱」
日本男星八木勇征今（16日）二度在台舉辦見面會，昨一抵台就收到粉絲熱烈歡迎對他喊「歡迎回來」，讓他感動直呼：「台灣就像我的第二個家鄉。」鏡新聞 ・ 15 小時前