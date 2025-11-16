疫情下長期照顧的人倫悲歌！ 石崇良表態支持總統特赦





【NOW健康 編輯部／整理報導】2023年新冠疫情期間台北市一名79歲劉姓婦人向警方自首，自己殺了照顧50年，癱瘓在床的兒子。當時她染疫重症，在身心俱疲情況下，悶死多年來身心障礙的兒子，一審判刑2年6個月，而法官在判決書上寫「建請總統特赦」。衛福部長石崇良被問及此事，明確回應「我支持總統特赦」。



長照悲歌引特赦討論！ 80歲母照護腦麻兒50年後弒子



民進黨林月琴於立院衛環委員會質詢時表示，一名80歲母親照顧罹患腦性麻痺的兒子超過半個世紀，最終在身心俱疲下親手結束孩子生命，案件震撼社會。法官認為情節特殊，建議總統考慮特赦。

廣告 廣告



林月琴指出，審判雖然是司法權責，但長照是衛福部的責任，問石崇良：「請問是怎麼看？支不支持總統特赦？」



衛福部長石崇良表態支持總統特赦 政府需給照顧者更多支持



「我支持總統特赦」石崇良說，這起案件發生在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，該名老母親因染疫無法照顧孩子，導致悲劇發生，從中反映出一件事情，對照顧者的支持，政府需要做得更多。



石崇良指出，此個案聘用外籍看護，也可申請喘息服務，但對於照顧者本身來說，照顧的路漫長，長期下來累積許多壓力。為此，近年來衛福部著重家庭照護者支持據點，提供心理協談、諮詢，指導照顧技巧等，希望透過宣導，讓讓更多人瞭解相關資源。



「照顧假」仍不足 石崇良承諾評估「完整照顧假體系」



林月琴表示，長照家庭發現需求至建立可維持的照顧節奏，至少需1個月時間，但「照顧假」部分，包括長照準備假等，目前仍不足，需要勞動部、衛福部開會協商，若要建立完整照顧假體系，關鍵在於兩部會合作。



石崇良答詢表示，將詳細評估完整的照顧假體系，另積極加強無縫轉銜，無論是出院準備、長照資源介入時間等，努力縮短時間。



疫情下長期照顧的人倫悲劇！ 法官罕見建請總統特赦



該起人倫悲劇發生於疫情期間，老婦人確診後，在房間隔離，擔心自己如果病死，無人照顧重度小兒麻痺、終身臥床的兒子，含淚將其悶死。



一審法官認為，被害人長年臥床，身形卻跟一般成年男子無異，身上也沒有褥瘡，可見受到妥善照顧，但殺人罪最低本刑10年，法官依自首、情堪憫恕，刑期減半再減半，判2年6個月，法官於判決書最後建請總統特赦。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸膚質非乾即油？混合肌是常態 AI皮膚檢測讓保養更精準

▸高度近視小心核性白內障 醫揭飛秒雷射白內障手術優勢