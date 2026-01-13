疫情升溫！流感就診人次上升近1成「新增23重症、3死」 疾管署曝2族群易陷重症

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

衛福部疾管署今（13）日公布上週類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1週上升9.6%；近7日新增23例流感併發重症病例及3例死亡。疾管署提醒，目前仍值呼吸道傳染病好發季節，加以尾牙聚會活動及臨近春節連假國內外旅遊頻繁，疾病傳播風險高，尤其長者及慢性病患等高風險對象影響甚鉅，鼓勵民眾接種疫苗，及早提升保護力。

疾管署指出，本流感季已累計441例重症病例，其中118例H1N1、317例H3N2、1例A未分型、5例B型及86例死亡，包括24例H1N1、60例H3N2、1例A未分型、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者及具慢性病史者為多，88%未接種本季流感疫苗。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署強調，今年1月1日起公費新冠疫苗已擴大提供全國滿6個月以上尚未接種之民眾接種直至2月28日止，現行提供接種之莫德納LP.8.1及Novavax JN.1疫苗均安全有效，對於目前新冠病毒主流變異株都具保護效果，呼籲尚未接種新冠疫苗者，把握1月1日至2月28日擴大接種期間，儘速前往接種，及早提升保護力。截至今年1月12日，公費流感疫苗接種數約664.8萬人次，全國疫苗尚餘約17.9萬劑，新冠疫苗接種累計約159.8萬人次，其中Novavax 疫苗接種約4.1萬人次。

疾管署也說明，流感全球活動度上升，鄰近國家日本、韓國近3週呈下降趨勢，仍處流行期；西亞、東南亞、歐、北非、北美及中美洲與加勒比海地區陽性率高且流感活動上升，全球主要流行型別為A(H3N2)，南美洲則以A（H1N1）pdm09為主。



