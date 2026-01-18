疫情升溫！流感就診破9萬人次 公費藥劑擴大使用

【記者黃泓哲／台北報導】流感疫情升溫，疾管署公布最新監測資料指出，今年第1週（1/4-1/10）全台類流感門急診就診人次達91,842人，比前一週增加9.6%。隨著115年春節連假將至，民眾返鄉、旅遊頻繁，疫情擴散風險升高，疾管署宣布，自1/20起至2/28止，將擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，只要出現類流感症狀，且屬於高傳播風險族群，即可依醫師評估使用公費藥劑。

這波擴大適用對象，包含防疫相關醫事人員、長照及安養機構住民與工作人員、幼兒園與托育人員，以及幼兒園到高中、高職、五專1至3年級學生。另外，與流感重症高風險族群同住或負責照顧者、禽畜養殖及動物防疫相關人員，還有軍營等人口密集機構人員，也都納入範圍。

公費藥劑目前配置於全台約4,000家合約醫療機構，包含克流感、易剋冒及瑞樂沙，民眾可透過疾管署官網或流感藥劑地圖查詢。

疾管署提醒，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變或低血壓等危險徵兆，應立即就醫，由醫師依臨床判斷評估是否符合用藥條件，符合者不需流感快篩即可開立公費藥劑。由於流感藥物未納入健保給付，用藥時機仍由醫師專業決定。

疾管署也呼籲民眾落實勤洗手、戴口罩、注意咳嗽禮節，與人交談盡量保持1公尺距離，出現症狀應在家休息，避免把病毒帶進校園或職場。

