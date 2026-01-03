疫情失業男靠iPad逆轉人生 閉關18個月1人身兼8職做出動畫片

【緯來新聞網】日本動畫片《無名の人生》是31歲的日本動畫鬼才鈴木龍也首部動畫長片，他在疫情失業期間，閉關18個月以ipad完成，一人包辦導演、作畫、配樂等八項職務，打造出首部動畫長片。鈴木龍也去年11月更來台參加金馬影展首映，預計上映前也將再度來台會影迷。



電影以極簡卻銳利的影像語言，描繪一名男子橫跨百年的無名人生，不僅顛覆日本動畫既有公式，更一舉入圍法國安錫國際動畫影展長片競賽單元，成功從獨立製作躍上國際舞台。



該片創作過程也十分令人驚奇，2020年新冠疫情爆發，讓鈴木龍也打工的酒吧歇業，收入瞬間歸零。失業、沒資金、也沒有團隊的他，卻在這段低潮期踏上自學動畫之路。沒有專業設備，他向店裡借來一台 iPad，自學動畫軟體，關在家中畫了整整一年半，從原作、動畫指導、美術、攝影、色彩設計、角色設計、音樂到剪輯全數親自上陣，獨立完《無名の人生》這部長達93分鐘的動畫長片，寫下日本動畫界極為罕見的「一人部隊」傳奇。鈴木龍也笑說：「說穿了就是沒錢、沒朋友。動畫其實不用花大錢也能做，所以我就真的從零開始，用一台iPad自己畫出來。」



在創作形式上，《無名の人生》同樣顛覆日本動畫的既定公式。鈴木龍也每天工作超過12小時，在沒有完整劇本與分鏡表的情況下直接作畫，邊畫邊構思劇情。為了不讓觀眾感到疲乏，他刻意讓十個章節在畫風、色彩與節奏上各自不同；也為了讓自己不畫到厭世，他將整個創作過程視為一場即興遊戲。他坦言，因自覺畫技有限，轉而致敬他自幼深受影響的北野武電影，透過構圖、鏡位與留白營造情緒，將這股獨特的「靜謐美學」注入這部處女作之中。《無名の人生》將於2026年1月9日在台上映。

《無名の人生》描繪一名男子橫跨百年的無名人生。（圖／佳映提供）

日本動畫鬼才鈴木龍也疫情期間自學動畫，用ipad完成首部動畫長片。（圖／佳映提供）

