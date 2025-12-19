疫情後強勢復甦！基隆港郵輪旅客破95萬人次創歷史新高

今(19)日地中海榮耀號靠泊基隆港西3碼頭。 圖：基隆港務分公司/提供

[Newtalk新聞] 疫情後觀光產業持續回溫！基隆港務分公司公布最新數據，國際郵輪旅客人次於今(19)日累計突破95.2萬人次，超越疫情前的歷史高峰，創開港以來全新紀錄。

基隆港務分公司公布最新數據，2025年國際郵輪旅客人次於今日累計突破95.2萬人次，超越疫情前2019年94.6萬人次的歷史高峰，創開港以來全新紀錄，全年度上看98萬人次，佔全台郵輪旅客人次之86%。

基隆港務分公司指出，今日造訪基隆港的地中海榮耀號，為冬季「基隆-那霸雙母港」14航次中之第11航次。該航次自那霸搭載2,599位旅客至基隆旅遊後返回那霸，並有2,089位旅客結束沖繩之旅在基隆結束下船。自2024年1月此新航程開啟後，成功帶動冬季郵輪市場，使基隆港郵輪營運呈現「淡季不淡」，成為疫後復甦的重要推力。

此外，基隆港郵輪產業發展歷史悠久，早在國際觀光未普及的1960年代，即有部分歐美旅客搭乘郵輪造訪基隆。1997年麗星郵輪進駐基隆為母港，讓更多的台人能夠親身體驗郵輪旅遊，隨後皇家加勒比郵輪、歌詩達郵輪、公主遊輪陸續插旗基隆母港，促成旅客人次由2007年之27.2萬人次連續13年正成長至2019年的94.6萬人次，成長率高達247.8%，讓台灣在2016年至2019年間，以約2,300萬人口規模躍升為亞洲第二大郵輪客源市場，並於2019年創下營運高峰。

儘管疫情期間全球郵輪產業全面停擺，基隆港自2023年起迅速復甦，僅用3年時間即從谷底翻轉並再創歷史新高。港務公司指出，歸功於中央及地方觀光主管機關、基隆港在地CIQS(關務署、移民署、防檢署、疾管署、海巡署、港警總隊)、郵輪旅行業者的通力合作，共同促成疫後郵輪市場的快速回溫。

港務公司表示，基隆港郵輪產業仍有持續成長之趨勢，將持續與夥伴單位合作對外行銷招商，繼續強化軟硬體服務，為台灣觀光產業助攻。

基隆港同時靠泊地中海榮耀號及麗星郵輪探索星號。(資料照) 圖：基隆港務分公司/提供