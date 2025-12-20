疫情後遺症？人妻衣櫃塞滿「1用品」 尪崩潰：燒完要1星期

大陸陝西省西安市一名男子近日在網路PO出影片抱怨，指妻子在疫情後疑似出現「囤物習慣」。（圖／翻攝自微博）

大陸陝西省西安市一名男子近日在網路PO出影片抱怨，指妻子在疫情後疑似出現「囤物習慣」，家中大量堆積生活用品，其中光是手抽紙巾就多達約4000包，塞滿衣櫃宛如一面「紙巾牆」，讓他直呼相當崩潰。

綜合陸媒報導，家住西安的網友「一本逗」日前上傳影片，拍下家中囤積情況，只見洗潔精、消毒粉等民生用品數量驚人。面對丈夫詢問，妻子不斷回應「慢慢用嘛」、「都是疫情時買的」，認為提前準備並無不妥。

影片中，「一本逗」走進房間打開嵌入式衣櫃，內部被整齊堆滿紫色包裝的手抽紙巾，層層疊放幾乎沒有空隙。他當場抽出多包紙巾後，後方仍可見大量存貨，畫面相當震撼。

男子透露，妻子約兩年多前一次性花費近人民幣2600元（約新台幣1.2萬元）購買紙巾，累積超過4000包，至今使用兩年仍看不出明顯減少。他還翻出購物紀錄指出，妻子曾在2023年單筆購買約4000包衛生紙，笑稱「就算全部拿去燒，也要燒一個星期」。

影片曝光後引發網友熱議，有人驚嘆「家裡到底有多少衣櫃」，也有人表示家中成員用量大能理解囤貨行為。另有網友提醒衛生紙有保存期限，過量囤積恐影響居家空間。不少人則認為，至少物品收納整齊，看起來並不凌亂。

