疫情後首赴議會報告 盧秀燕二度鞠躬道歉：豬肉解封「台中仍會自主加嚴」

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，防疫破口引發輿論譁然，市府防疫應變失當引發各界批評。經中央介入後，疫情成功被封鎖在單一養豬場，今（11/7）日正式解除禁宰令，恢復全國豬隻流通。台中市長盧秀燕繼昨宣布撤換3名局處首長、鞠躬道歉後，今日赴市議會專案報告，再度鞠躬道歉，表示「處理過程不夠好、讓大家擔心，深感自責」。

台中梧棲養豬場10月22日確診非洲豬瘟，中央隨即派員進駐接管，歷經16天後才控制疫情；市府在事件中屢次出包，防疫時序混亂、資訊不透明，遭質疑延誤通報與檢驗時程。台中市府昨（11/6）日公布第一波懲處名單，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益與動保處長林儒良三人遭免職。盧秀燕當日鞠躬道歉，承認市府防疫應變不足。

台中市議會臨今日上午臨時調整議程，召開非洲豬瘟專案報告，盧秀燕也在疫情爆發以來，首度進議場，她開場即表示，疫情雖未擴散、成功鎖住案場為外流，但過程中仍有不足，身為市長概括承受責任，「讓大家辛苦、讓大家擔心，非常不好思」。說完後，她再次起身鞠躬致歉。

盧秀燕多次強調，台中市府「第一時間撲殺約20 頭豬隻，並針對全市超過150座養豬場進行消毒與抽檢，此外，也針對山豬放養區與寵物豬飼養戶採樣檢驗，目前3頭寵物豬結果皆為陰性等。

她說台灣之前沒有非洲豬瘟，「非洲豬瘟不會自己長出來，一定是外來入侵。」中央目前仍在追查病毒來源，但初步檢驗顯示，相關廚餘樣本亦未驗出陽性反應。

盧秀燕強調，目前達成「將疫情鎖在案場」的目標，即使全國解封，台中仍會自主加嚴，持續監控環境檢測。她也再次道歉表示，「這次市府處理過程不夠好，辜負市民的支持與愛護」，事件已進入檢調偵辦階段，市府同仁不得對外多作評論，以免影響司法調查。

