疫情後「在家洗腎」受關注？從醫療量能到減碳 腹膜透析成焦點

【健康醫療網／記者林則澄、潘昱僑報導】新冠疫情後，醫療韌性成為醫療體系的重要課題，台北醫學大學附設醫院內科部陳錫賢部長指出，天災、疫情、地緣政治等因素衝擊下，當病人過度集中在醫院時，往往難以落實感染控制與人員分流，其中仰賴血液透析的腎臟病患者更是，若遇交通受阻或院端量能吃緊，治療可能受影響，相較下腹膜透析較不易因外在因素影響治療安排。

血透靠中心、腹透在家做 遇到停電、天災誰更不怕？

針對末期腎臟病的透析照護，陳錫賢部長表示，腎功能衰退後必須靠透析把尿毒素帶走，約85%的末期腎臟病患者可使用血液或腹膜透析，其中血液透析通常每周3次，治療仰賴醫院或透析中心的水電、人力與作業量能，一旦這些要素受影響，或患者往返交通受阻，治療可能被迫中止，腹膜透析則在家每日執行，使用自身腹膜作為濾器，而非體外人工腎臟，相對不依賴醫院或透析中心資源，因此在醫療量能或交通條件受限時，較能保有治療的連續性。

陳錫賢部長也說，腹膜透析在時間與空間安排上具彈性，患者可依日常作息調整換液時間，也能減少打針抽血等不適。此外，也因腹膜透析在水分與治療安排上具較高彈性，可讓患者更容易兼顧日常生活、工作與治療。

在家洗腎怎麼安心？APD＋雲端燈號把醫護「連線」到病人家

陳錫賢部長表示，居家腹膜透析目前有2種方式，包括連續性可攜帶式腹膜透析（CAPD）及全自動腹膜透析（APD）。以全自動腹膜透析為例，設備內建Wi-Fi，可結合醫療遠端監測，將透析液灌入量、排出量、時間與機器參數回傳到醫院端，並以旗幟呈現狀態。醫療端能優先辨識紅旗警示並主動聯絡患者，減少患者對操作是否正確或突發狀況的焦慮，在醫療團隊指導與必要時家屬協助下，患者可逐步建立合適的操作流程。

腹透卡關是醫療端要努力 專家盼比例從1成往3成拚

陳錫賢部長坦言，腹膜透析推廣仍受醫療端的熟悉度影響，台灣過往腹膜透析比例長期不到10%，不少非腎臟科醫療人員對腹膜透析較陌生，導致患者多半只得知血液透析。隨著民眾取得資訊的管道增加，專業人員的觀念更新成為關鍵，因此學會與醫院近年也持續開辦訓練課程和研討會。

他表示，腹膜透析在台灣仍有進一步發展空間，若能逐年提升比例，可先朝15%邁進，再視整體條件逐步提高。北醫附醫也透過跨科合作加速落地，例如在心臟科患者評估透析方式時將腹膜透析納入考量，並在醫學生訓練中設立腹膜透析模組，使臨床人員早期熟悉操作。院內比例方面，北醫附醫2022年腹膜透析占比約16%，經近年推動後已提升到30%，另就台灣現況而言，目前整體仍有成長空間，而且新加坡、韓國、泰國、馬來西亞等國也多以30%作為目標。

洗腎也能減碳 更換治療模式「比回收再利用更有用」

最後，陳錫賢部長指出，醫療業在非生產部門中屬高碳排產業，透析更是內科領域的主要碳排來源。依相關資料推估，台灣民眾平均每人每年的醫療碳排約0.46公噸，而血液透析患者碳排量推估接近7公噸，約為一般民眾的15倍，若改以腹膜透析，依現行治療流程與設備條件估算，年碳排量約可降至1.4公噸。

陳錫賢部長也說，推動居家腹膜透析，有助於醫院將減碳概念納入醫療流程設計，作為回應ESG目標的一部分，並透過此框架，引導政策與資源朝向降低醫療碳排的方向挪移。以北醫附醫為例，院內初步估算顯示，一年所設定的減碳目標，約為700到800公噸，腎臟科若調整透析模式，一年約可減少約200公噸碳排，這種從醫療行為與模式轉換做減量的方法，被視為具潛在效益的方向之一。

