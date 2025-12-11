疫情時刻重生金曲！屠穎「1舉動」暖助孟庭葦 竟成最後的禮物

孟庭葦10日現身屠穎追思會。翻攝孟庭葦臉書

資深歌手孟庭葦昨（10日）現身屠穎追思會，聊起屠穎語氣滿是懷念。她說，屠穎給人的第一印象常常很有反差感，身形高大壯碩，不笑的時候看起來很酷，但只要一開口，語調就特別溫柔，笑起來像陽光一樣，很溫暖。

屠穎生前對身邊的人總是熱情關懷，也很樂於分享，特別有愛心，還自己組了一個「469 車隊」，常常上山下海，把物資送到偏遠的山區和鄉間，默默做了很多事，卻從不張揚。

想起兩人最後一次的重要合作，孟庭葦的思緒拉回2020年疫情最嚴重的那段時間。她透露，有一天晚上腦海裡一直浮現電視新聞裡的疫情畫面，心裡忽然想起〈祈禱〉這首歌。她立刻打電話給屠穎，跟他說自己很想重新翻唱這首歌，希望在那麼艱難的時刻，能帶給大家一點安定的力量與溫暖的祝福。

屠穎聽完後覺得這個想法很好，兩人便開始討論編曲與錄製。歌曲完成後我對他說：「屠穎老師平常的攝影作品充滿了美好的景色與正能量，不如為這首歌拍攝剪輯一支MV 。於是有了這首來自編曲大師獨特風格的MV，竟成了屠穎留給樂迷的一份深刻禮物。

孟庭葦說，屠穎以前非常喜歡拍陽明山一年四季的風景，不管晴天、雨天，總會把花草樹木的畫面透過微信分享給她。她自己離開台北已經20年，也早已20年沒有再去過陽明山。這次前往追思會的路上，腦海裡不斷浮現的，就是屠穎當時為〈祈禱〉拍攝、剪輯的那些畫面，特別有感觸。直到聽屠穎的太太提起，她才知道，〈祈禱〉竟然是屠穎人生中最後一首完成編曲的作品，讓她當下心裡一震，百感交集，久久說不出話來。

追思會後孟庭葦也以一段真摯的文字，在臉書分享向這位摯友道別。她形容，當天上山的路一路陽光燦爛，就像屠穎溫暖的笑容。聽著台上好友們細數往事，她坐在台下早已淚眼模糊。回程時，她用最美好的祝福與6字大明咒為屠穎送行，也相信這座屠穎從小成長、深深熱愛的陽明山，會繼續擁抱著他的靈魂。希望屠穎在另一個世界，依然能自由創作、自在前行，騎上他最愛的小綠哈雷，向光而行。



