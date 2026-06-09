疫情期間狂賺619萬！藍吉訶德負責人哄抬口罩價格 二審獲緩刑5年

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藍吉訶德公司負責人在疫情期間拒絕加入口罩國家隊，卻私下製造並高價販售醫用口罩牟利。（翻攝臉書「藍吉訶德BlueLuck-MIT口罩專家」）

新冠疫情期間口罩需求暴增，政府啟動口罩徵用政策。不過，藍吉訶德公司負責人藍勝威被控拒絕加入口罩國家隊，私下製造並高價販售醫用口罩牟利。案件歷經審理後，台灣高等法院認定其違反《傳染病防治法》，雖維持有期徒刑1年10月，考量其於二審坦承犯行且無前科，宣告緩刑5年，期間須接受保護管束、繳交100萬元給公庫，完成3場法治教育課程，全案仍可上訴。

判決指出，衛福部因應疫情自2020年初開始徵用醫用口罩，同年2月向藍吉訶德公司辦理徵用作業。而藍勝威當時對外表示公司僅生產工業用口罩，沒有可供政府徵用的醫療或外科手術口罩，甚至簽署切結書作為佐證。

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不過檢方調查發現，藍勝威實際上在工廠內持續製造供醫療用途的口罩，並隱瞞相關事實，再將產品銷售給民間通路牟利。警方後續查扣超過38萬片口罩及相關原料，並凍結部分財產。

高價轉售獲利數百萬元 法院這樣說

檢方指出，藍勝威將原本成本約每片1.2元至3元的口罩，以每片12元至16元價格批售，遠高於當時政府公告每片5元的價格。法院根據證人證述、交易紀錄及LINE對話內容認定，藍曾出示檢驗報告，宣稱產品具備細菌過濾效果，屬於醫療口罩，並以「平面口罩」名義規避查緝。

法院認定，藍勝威在疫情期間防疫物資短缺之際，隱瞞生產事實並哄抬價格販售，情節重大。其中部分判決資料認定獲利619萬8600元，一審並宣告沒收相關不法所得。

高院指出，藍勝威的行為無視政府防疫措施與相關禁令，造成損害並非輕微。不過，考量他在二審已坦承全部犯行，量刑基礎與一審有所不同，加上過去沒有犯罪前科，因此撤銷原判決後，改依《傳染病防治法》判處有期徒刑1年10月、緩刑5年。

法院同時要求藍勝威於緩刑期間接受保護管束、向公庫支付100萬元，完成3場法治教育課程，希望藉此達到警惕效果，避免再度違法。

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