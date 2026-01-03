疫情未陡升但勿輕忽 疾管署估2至3周後進流行期：春節前後達高峰

【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部疾病管制署統計，12月21日至27日類流感門急診就診計8萬1557人次，與12月14日至20日相當。疾管署林明誠副署長、郭宏偉主任指出，因疫情上升幅度緩慢，不像以往出現陡升的情況，目前預估最快2到3周後達流行期，2月中旬春節前後達高峰。

類流感門急診8.1萬人次 增11重症、4死

疾管署監測資料顯示，12月21日至27日類流感門急診就診計8萬1557人次，與12月14日至20日相當，12月23日至29日新增11例流感併發重症病例，包括1例H1N1、10例H3N2，而4例死亡個案則有1例H1N1、3例H3N2。

▲左起依序為衛生福利部疾病管制署郭宏偉主任、林明誠副署長、慢性傳染病組副組長詹珮君、許玉龍防疫醫師。

未接種疫苗風險高 6旬癌史者染流感併發重症亡

疾管署許玉龍防疫醫師表示，其中一名個案為南部60多歲男性，本身有癌症病史，且未接種疫苗和無國內外旅遊史，在11月中旬陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、倦怠等症狀，3天後呼吸困難、意識模糊，到急診快篩檢測確診為A型（H3N2）流感，合併有肺部雙側肺炎、呼吸道和急性腎衰竭，轉入加護病房插管及透析，並給予抗病毒藥物及抗生素治療，仍於12月中旬死於流感併發重症，住院時間約5周。同住者也有罹患A型流感，但發病順序待釐清。

▲許玉龍防疫醫師說明流感併發重症的死亡個案。

疫情上升幅度趨緩 疾管署：仍有微幅成長

針對本次流感疫情上升幅度緩慢，不像以往曾出現陡升的情況，林明誠副署長、郭宏偉主任說，若扣除假日等因素，門急診就診人次仍有微升3%左右，隨著天氣降溫，適逢耶誕、跨年等人潮聚集活動，病毒更具傳播風險，預估最快2到3周後達流行閾值，但疫情爬升速度跟大眾群體免疫力及是否落實防疫作為有關，加上先前曾逢秋季流感，即便2月中旬春節前後達高峰，可能也比往年緩和。

今年流感季累計407重症、78死

另依實驗室監測資料顯示，今年流感季累計407例重症病例，包括114例H1N1、288例H3N2、1例A未分型、4例B型，而78例死亡個案則有24例H1N1、53例H3N2、1例B型，其中重症病例以65歲以上長者占64%，及具慢性病史者占83%為多，90%未接種本季流感疫苗。目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

新冠疫情處低點波動 重症仍以高風險族群為主

至於國內新冠疫情目前處低點波動，12月21日至27日新冠門急診就診計944人次，較12月14日至20日下降14.8%，主流變異株為NB.1.8.1，另新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。今年10月起累計47例新冠併發重症本土病例，其中6例死亡，重症病例以65歲以上長者占62%及具慢性病史者占79%為多，94%未接種本季新冠疫苗。

公費疫苗仍有庫存 疾管署籲高風險群速接種

林明誠副署長表示，截至12月29日，公費流感疫苗接種數約658.9萬人次，全國流感疫苗尚餘約23.8萬劑，新冠疫苗接種累計約156.8萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約3.5萬人次。

自2026年1月1日起，新冠疫苗公費對象擴大提供滿6個月以上尚未接種的民眾，符合接種資格民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險族群，及早接種能預防感染後引發的不適，及降低併發重症與死亡風險，許玉龍防疫醫師表示，疫苗約需2周才能獲得足夠保護力，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應盡速就醫，並配合醫師指示服藥。

全球流感、新冠疫情變化不一 H3N2與NB.1.8.1占比高

此外，郭宏偉主任指出，中日韓近3周流感疫情呈下降趨勢，但疫情仍高，亞、歐、北非、北中美洲及加勒比海地區流感活動上升，主要流行A型H3N2。新冠疫情方面，全球近期新冠病毒陽性率略升，非洲及東南亞區呈上升，中國大陸、香港疫情上升，但仍處低點，目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，中國大陸、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。

▲郭宏偉主任說明國內外新冠、流感等疫情趨勢。

另世界衛生組織（WHO）新公告的變異株BA.3.2，占5.04%仍低，林明誠副署長指出，目前的疫苗對新冠重症的保護仍有效。

▲疾管署建議，民眾參加年末聚會時落實防疫措施，會更安心。

