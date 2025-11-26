疫情警告：12月下旬流感恐升溫 重症與住院將明顯增加

好醫師新聞網記者邊建元／新北報導

圖：亞東醫院內科部主任廖俊星醫師提醒，H3N2 來勢洶洶，輕症期即應及早就醫，避免惡化／亞東醫院提供

流感年年來襲，但多數人總是在重症或死亡新聞出現後，才真正意識到威脅。疾病管制署指出，本季流感疫情與疫苗接種率皆創歷年同期新高，隨著氣溫下降，專家預估12月下旬疫情可能再次升溫，屆時重症個案、感染病例與住院人次將明顯增加，對民眾健康構成更大威脅。

流感並非小事，及早防治才是關鍵。台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手亞東醫院舉辦「全民迎戰流感季 - 流感重症OUT！」衛教策展，透過互動展示與專業知識傳遞，邀請民眾了解流感防治新視角。策展核心理念是「治療即預防」，提醒民眾除了定期接種疫苗外，一旦出現疑似症狀，應立即就醫，以降低重症與併發症風險。

生病找醫生 高風險族群不可輕忽

72歲的葉大哥患有高血壓與肺阻塞等慢性疾病，近期於旅遊期間，身旁家人陸續出現類似感冒症狀，葉大哥本身也開始發燒、喉嚨痛並感到明顯倦怠等不適，卻自行服用成藥，未及時就醫。不料，返家後症狀迅速惡化，緊急送醫並因呼吸衰竭接受插管治療，檢驗確診為A型流感。

亞東醫院內科部副主任暨胸腔內科王秉槐醫師提醒，流感對高齡或慢性病患者如同「助燃劑」，尤其近期出國旅遊及室內聚會頻繁，更應注意同行者是否已有症狀。一旦出現疑似流感症狀，應盡早尋求醫療協助，不建議自行用藥，降低重症與住院風險。

當心「流感三部曲」 H3N2病毒來勢洶洶

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達說明，今年流感呈現H1N1與H3N2雙病毒共存，近期H3N2逐漸超越H1N1，傳染力強、變異快，容易在家庭與校園群聚。對高齡、慢性病及免疫功能不全者尤其危險，感染後病情可能迅速惡化。由於民眾常輕忽病情，錯過感染後首48小時黃金治療期，中壯年及慢性病患者在數日內就可能出現嚴重肺炎或呼吸衰竭。為此，學會提出「流感三部曲」概念，提醒民眾在發燒、喉嚨痛或鼻炎等輕症期就應積極就醫，避免病情惡化。

胸腔內科主任鄭世隆醫師強調，隨著病毒株持續變異，加上台灣高齡與慢性病人口逐年增加，流感已不再只是季節性疾病，而是隨時可能引發重症，甚至癱瘓家庭。他提醒，「一人中標、全家感染」已成流感真實寫照，家中長者若同時患慢性疾病，更易出現嚴重併發症。「治療即預防」是關鍵，民眾應提高警覺、及早就醫，以有效預防重症。

王秉槐主任也在衛教講座中分享，流感治療方式多元，包括口服、吸入、針劑及單次療程等。無論是針劑型用於重症患者快速阻斷病毒，或單次口服/針劑療程讓上班族迅速恢復，治療方式都應依個人狀況與醫師充分討論後決定，並掌握出現症狀後48小時黃金治療期。及早使用抗病毒藥物不僅能降低重症與併發症風險，也有助減少家庭內交叉感染。