疫情都過了，為何還要打疫苗？張上淳揭COVID-19「完美擴散」關鍵：致死率仍比「流感」高十倍
隨著全球逐步走向後疫情時代，COVID-19病毒仍持續變異，疫情時有起伏，讓不少民眾對未來感到不安與疑惑。由慈月基金會創辦人林保雍創建、主播陳雅琳主持的公益健康節目《百大醫言堂》，最新一集邀請臺灣大學副校長、行政院首席防疫顧問張上淳，深入解析新冠為何不會消失，以及我們該如何理性應對、學會與病毒共存。
新冠病毒具「1特性」難消失
臺灣大學副校長張上淳，現為行政院首席防疫顧問，也曾任中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人；從SARS、H1N1新型流感到COVID-19，始終站在台灣傳染病防治的第一線，他的專業判斷與經驗，深刻影響台灣社會對疫情的理解與應對。
然而在全球逐步走向後疫情時代之際，COVID-19卻仍不時出現流行高峰，讓不少民眾疑惑：這個病毒是否會永遠存在？我們究竟該如何面對？
張上淳直言，自2020年COVID-19造成全球大流行以來，病毒不斷演變，「那在演變當中，當然有傳播力越來越強、毒力越來越弱化；可是到目前為止，看起來它不會像SARS一樣，會從我們人群當中消失，應該是會長久跟我們共同在一起的。」
他指出，SARS與COVID-19同屬冠狀病毒，COVID-19在病毒學上的正式名稱其實是「SARS冠狀病毒2」，也就是第二型SARS病毒。然而SARS致死率高達10％，且患者很高比例會形成肺炎，導致嚴重的院內感染；反觀COVID-19，則呈現出極為「成功」的病毒演化模式。
「我們發生感染以後，有人僅輕微、甚至沒有明顯症狀，但也有人症狀嚴重，甚至造成死亡。」張上淳說。這種從無症狀到重症、死亡「完美分布」的特性，使病毒能在不被察覺的情況下持續擴散。「這也是為什麼它不容易從我們人群當中消失，因為它會不斷的傳播下去。」
與病毒「共存」不等於不防
既然不易消失，很多人都認為，那就「與病毒共存」，不打疫苗、不篩檢，但對於老年人與免疫力低下者而言，發生重症的風險依然存在。
據疾管署統計，截至2025年12月15日為止，新冠併發重症全年累計共1,699人，並有394例死亡。其中確診重症者，以65歲以上占77.5%、共1,317人比例最高，且幾乎都沒有接種本季新冠疫苗。
張上淳提醒，這些高風險族群一旦感染變成重症，還是有可能會死亡。因此，避免發生感染除了要「勤洗手、戴口罩」以外，最好的方式還是打疫苗，讓身體產生抵抗力。
張上淳指出，許多民眾認為反正已經打過數劑疫苗，體內抗體應該足夠，其實隨著病毒株不斷變異，疫苗設計也會「追著病毒跑」，「從早期的疫苗到現在的疫苗，其實裡面含的病毒變異種已經是不一樣了。」
至於是否全民都需要持續接種，醫界其實存在不同看法。有專家認為年輕人即使感染也多為輕症，反覆感染反而能累積免疫力；但也有專家主張，在病毒尚未「非常弱化之前」，全民施打仍有其必要性，背後因素即是考量到群體保護的概念。
「你年輕人感染，本身不會怎麼樣，可是你還是有機會傳染給別人。」若家中有長者或免疫力較差的成員，即便是身強體壯的年輕人，也應考量施打疫苗，「形成保護力，免得去傳染給別人」。
確診吃「克流感」有效？張上淳解迷思
在治療方面，目前已有多種針對COVID-19的抗病毒藥物，主要用於老年人、免疫力低下者或有慢性病的高風險族群，「碰到這樣的病人，醫師會給他所謂治療COVID的特效藥」，這些藥物目前多由疾管署以公費提供，如倍拉維、Paxlovid等。對於一般年輕族群而言，則多半可仰賴自身免疫力恢復，「也不一定要使用到藥物來治療」。
而不少民眾出國時，習慣攜帶克流感藥物作為備用，但張上淳則明確指出，克流感僅對流感病毒有效，「對COVID-19的病毒是沒有效果的」。
張上淳建議，民眾若擔心人在國外就醫不便，又擔心確診，可攜帶快篩試劑來確認是否需要服藥。而若真的需要，也可以取得醫師處方簽後，自費購買抗病毒藥物備用。
整體而言，張上淳認為現階段社會對於COVID-19，「基本上是可以說不必畏懼」，但該有的防範、檢查與治療仍不可少。
他也提醒，目前COVID-19致死率約為千分之一，雖已遠低於SARS，但仍比流感高出約十倍，大眾仍不應該輕忽。
新興傳染病皆源自動物，籲減少破壞原始林
回顧2003年SARS疫情，當時張上淳正好擔任臺大醫院感染科主任，台灣首例感染者就是由臺大收治。當時他判斷夫妻同時出現肺炎的狀況很不尋常，旋即獲知中國廣東附近出現許多類似病例，且集中在醫院內傳播、死亡率極高，導致社會人心惶惶，更有許多民眾拒絕就醫，反而導致病情惡化。
幸好醫療專家很快就發現感染SARS者「百分之百會發燒」、以及發燒前無傳染力的特性，因此透過全民量體溫、迅速隔離發燒患者，成功切斷傳播鏈。爾後隨著防疫策略奏效，以及中國大量撲殺果子狸等動物宿主，終讓SARS最終在人群中消失，但這並不代表類似的病毒不會再演化出現。
張上淳語重心長地說，人類歷史上多次新興傳染病，包括愛滋病、伊波拉、流感，皆源自動物。「所有的專家都說，我們早晚還是要面對下一波的一個新興傳染病。」隨著人類開發森林、接觸野生動物的機會增加，病毒跨物種傳播的風險也隨之上升。
他呼籲，人類應重新思考與自然的關係，減少破壞原始森林，也避免食用野生動物，才能降低新興傳染病出現的機率。儘管COVID-19對全球造成巨大衝擊，但他也肯定科技進步的成果，「這次COVID是我們短短在11個月當中，疫苗就可以開發出來」，為人類未來面對新病毒提供更多希望。
《百大醫言堂》由慈月基金會及神腦科技文教基金會聯合出品,目的是傳遞最正確、最實用、最先進的疾病相關資訊。每集將會邀請一位不同領域的權威醫師,親自到現場分享,為國人的健康把關。
